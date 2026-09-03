Nueva York amplía el Pre-K gratis para miles de niños: quiénes pueden acceder

Miles de familias de Nueva York tendrán acceso a Pre-K gratuito a partir de este nuevo año escolar gracias a una expansión que alcanza a más de la mitad de los distritos públicos del estado.

La gobernadora Kathy Hochul anunció que 402 distritos escolares están agregando nuevos lugares de Pre-K durante el ciclo 2026-2027, mientras Nueva York avanza hacia el objetivo de garantizar el programa para todos los niños de cuatro años del estado.

La ampliación incorpora miles de nuevas plazas gratuitas y está previsto sumar decenas de miles más en los próximos años. “Ya hemos entregado miles de nuevos lugares gratuitos de Pre-K en todo el estado, y habrá decenas de miles más en los próximos años”, señaló Hochul al anunciar la expansión.

Quiénes pueden acceder al Pre-K gratuito en Nueva York

El programa está dirigido principalmente a niños residentes del distrito escolar que tengan 4 años de edad antes de la fecha límite establecida para ese ciclo escolar.

La regla general del estado considera elegible a un niño que:

Resida dentro del distrito escolar participante.

Tenga 4 años cumplidos el 1 de diciembre o antes del año escolar correspondiente, o que de otro modo sea elegible para comenzar kindergarten al año siguiente.

Cumpla con cualquier fecha alternativa de corte establecida legalmente por su distrito.

El Departamento de Educación de Nueva York aclara que algunos distritos utilizan fechas de corte diferentes, por lo que los padres deben verificar las reglas específicas de su localidad.

No existe un requisito general de ingresos para acceder al Universal Pre-K estatal. La elegibilidad se basa principalmente en edad y residencia. Además, la participación es voluntaria: los padres pueden decidir si desean inscribir a sus hijos.

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¿Hay que pagar por el Pre-K?

No. Universal Prekindergarten, conocido como UPK, es gratuito para las familias en los programas financiados por el estado. El cambio más importante para 2026-2027 es que Nueva York modificó la forma en que financia estos lugares.

Los distritos pueden ahora recibir fondos por cada niño elegible de cuatro años al que atiendan, en lugar de depender exclusivamente de un número máximo de plazas fijado previamente.

Para los programas de jornada completa, el estado aporta al distrito el mayor de estos dos montos: $10,000 por estudiante, o el monto correspondiente de Foundation Aid por alumno del distrito.

El objetivo es permitir que los distritos amplíen sus programas según la demanda real de las familias.

Más de 400 distritos agregan lugares este año

La expansión alcanza prácticamente todas las regiones de Nueva York. Según los datos anunciados por el gobierno estatal, la distribución de distritos que proyectan sumar plazas durante 2026-2027 es:

Capital Region: 45.

Central New York: 28.

Finger Lakes: 42.

Long Island: 84.

Mid-Hudson: 53.

Mohawk Valley: 29.

New York City: 1.

North Country: 27.

Southern Tier: 35.

Western New York: 58.

En total son 402 distritos escolares. Nueva York City aparece como uno solo porque NYC Public Schools funciona administrativamente como un único distrito y ya cuenta con Pre-K universal.

Por eso, el impacto más importante de esta nueva expansión se produce fuera de los cinco condados de NYC, especialmente en zonas donde hasta ahora los lugares eran limitados o directamente no había programas universales.

Long Island es una de las regiones con mayor expansión

Una de las zonas donde más crecerá el programa es Long Island, donde 84 distritos escolares están agregando plazas. Hochul presentó la expansión en el nuevo Silas Wood Pre-K Center, dentro del South Huntington School District.

Ese distrito es un ejemplo del cambio que el estado quiere extender a otras comunidades: desde este ciclo podrá garantizar un lugar a cada niño elegible de cuatro años cuya familia quiera utilizar Pre-K, eliminando el sistema anterior de lista de espera y lotería.

En Hudson Valley, más de 50 distritos también están ampliando sus programas, entre ellos Yonkers, White Plains, Mount Vernon, New Rochelle y East Ramapo. Dobbs Ferry contará con plazas gratuitas por primera vez.

¿Todavía puede haber una lotería para conseguir un lugar?

Sí. La expansión no significa que desde este momento todos los niños tengan automáticamente una plaza garantizada en todos los distritos. Las normas estatales establecen que, cuando existen más solicitantes que lugares disponibles, el distrito debe seleccionar a los niños mediante un proceso aleatorio, es decir, una lotería.

Los distritos no pueden dar prioridad simplemente por nivel de ingresos u otras condiciones económicas.

La diferencia es que el nuevo sistema de financiación busca que cada vez más distritos puedan aumentar el número de lugares hasta cubrir toda la demanda. La meta oficial es precisamente eliminar progresivamente esas situaciones de escasez.

Cuándo será universal el Pre-K en todo Nueva York

La fecha marcada por el estado es el inicio del año escolar 2028-2029. Para entonces, la administración de Hochul pretende que todos los niños de cuatro años de Nueva York tengan disponible un lugar gratuito de Pre-K si sus familias desean utilizarlo.

El presupuesto estatal para 2026-2027 incluyó un incremento anual de $563 millones destinado a la expansión del Pre-K. Forma parte de una inversión más amplia de $1,700 millones adicionales para programas de cuidado infantil y educación temprana.

Los fondos anuales disponibles para UPK aumentaron más de 70% desde 2021, según la administración estatal.

Cómo inscribir a un niño en el Pre-K gratuito

A diferencia de otros beneficios estatales, no existe una solicitud única válida para todas las familias de Nueva York. La inscripción se administra a través de cada distrito escolar.

Los padres interesados deberían:

Identificar el distrito escolar correspondiente a su domicilio.

Consultar si existen nuevas plazas disponibles para 2026-2027.

Revisar la edad y fecha de corte establecidas por el distrito.

Preguntar por el proceso de inscripción y la documentación necesaria.

Verificar si todavía quedan lugares o si existe una lista de espera.

El Departamento de Educación estatal recomienda que las familias contacten directamente con su distrito para conocer cuándo comienza la inscripción y qué disponibilidad existe, ya que los procedimientos pueden variar.

En Nueva York City, donde Pre-K ya es universal, el proceso se gestiona separadamente mediante NYC Public Schools, por lo que las familias de los cinco boroughs no deben solicitar un lugar a través de los distritos suburbanos incluidos en esta expansión.

La novedad de este año, por tanto, no es únicamente la creación de miles de plazas: es el comienzo de un sistema mediante el cual cada distrito de Nueva York tiene ahora acceso a financiamiento estatal para ofrecer Pre-K a sus niños de cuatro años, con la meta de que en dos años ninguna familia que quiera utilizarlo dependa de ganar una lotería.