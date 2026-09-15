“La Casa de los Famosos México 4”: Masad confiesa lo que siente por Brianda tras su eliminación

En la gala de eliminación más reciente de “La Casa de los Famosos México 4“, se dio una sorpresa con la eliminación de Masad Altamimi, quien asistió al foro este lunes y habló sobre la relación que tuvo con Brianda Deyanara.

Según algunas encuestas y su presentimiento personal, la que sería la séptima eliminada de la competición sería justamente Brianda, luego de colocarla en la “friend zone”. a Altamimi, pero sucedió todo lo contrario y Deyanara le deseó lo mejor a Masad, aunque no estuvo de acuerdo con la conducta que adoptó en los días previos a su salida, lo que muchos consideran que terminó sentenciando a este empresario.

Masad Altamimi habla sobre su situación con Brianda Deyanara

Aunque no terminaron llegando a nada, fueron varios los momentos que compartieron en la suite y en la casa en general. Por esa razón, Masad fue consultado sobre sus sentimientos hacia Brianda en el foro de este lunes.

“Mis sentimientos eran como ´me gusta esta chica´, porque me trataba muy bien, me aconsejó mucho. La verdad es muy guapa, respetuosa, humilde y amable”, resaltó el empresario, aunque dio paso a la ambigüedad tras decir que todo “se trataba de un reality”.

Para finalizar, Masad confesó que no llegó al punto de estar enamorado; sin embargo, le gustaría conocerla un poco más en un futuro.

Así va la lista de participantes que no siguen en competencia:

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

Luis Chaparro

Aldo Rendón (problemas de salud)

Flor Vigna

Gala Montes (abandonó)

Masad Altamimi.

Masad se fue con fama de “mujeriego”

Aunque su conquista final y la más interesante fue Brianda, el empresario e influencer le lanzó varios “dardos” a otras participantes para ver si caían en su juego.

De hecho, la jefa consultó con todas las habitantes de la casa y cuatro levantaron la mano: Brianda, Karina, Mariana y Gema. Estas habitantes admitieron que sintieron que en algún momento del juego Masad les coqueteó.

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