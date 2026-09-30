La economía de EE.UU. crece 2.2% en el segundo trimestre: la gente vuelve a gastar, pero ¿está mejorando realmente?

La economía de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 2.2% durante el segundo trimestre de 2026, informó el Departamento de Comercio este miércoles 30 de septiembre. Este avance fue impulsado por un mayor gasto de los consumidores y un repunte de la inversión empresarial. Sin embargo, los hogares siguen enfrentando inflación, intereses elevados y mayores costos de vida.

El contraste es claro. Mientras los consumidores volvieron a gastar y las empresas aumentaron sus inversiones, la inflación anual en el área de Nueva York llegó a 4.3% en agosto y esta presión puede reducir el dinero disponible para las familias pese al crecimiento de la economía.

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Una economía que crece puede coexistir con rentas, alimentos y servicios más caros, por lo que el dato del producto interno bruto (PIB) no explica por sí solo la situación financiera de los hogares.

El gasto impulsó el crecimiento económico

El PIB mide el valor de los bienes y servicios producidos dentro del país. El resultado del segundo trimestre de 2026 superó la estimación anterior de 1.5%, aunque quedó debajo del crecimiento de 2.5% registrado entre enero y marzo.

La Oficina de Análisis Económico señaló que “el producto interno bruto real aumentó a una tasa anual de 2.2% en el segundo trimestre de 2026”. Esta fue la tercera y última estimación oficial para el periodo de abril a junio.

El gasto de los consumidores, responsable de cerca del 70% de la actividad económica en el país, avanzó a una tasa anual de 3.8%. Durante el primer trimestre, el incremento fue de apenas 0.7%.

Ese salto confirma que la gente volvió a gastar. Pero no revela cuánto de ese gasto viene de tarjetas de crédito, ahorros o ganancias bursátiles.

La inversión vinculada con la inteligencia artificial gana peso

La inversión de las empresas, sin contar vivienda, creció 9% durante el segundo trimestre. Parte del aumento estuvo relacionada con la instalación de centros de datos, chips y otros equipos utilizados para desarrollar inteligencia artificial.

Las importaciones subieron 12.6%, impulsadas parcialmente por la compra de semiconductores y equipo tecnológico. Como el PIB solo contabiliza la producción nacional, esas importaciones restaron casi 1.7% al crecimiento.

Michael Pearce, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics, sostuvo que “la economía depende cada vez más de las ganancias vinculadas con la inteligencia artificial y del efecto riqueza que impulsa el gasto de los hogares con mayores ingresos”.

Crecer no significa vivir mejor

El incremento del PIB es un resultado concreto: informa cuánto produce y gasta el país, pero no indica cómo se distribuyen los beneficios. Por ello, este dato no explica por qué una parte importante de la población continúa perdiendo poder adquisitivo con su dinero.

Pearce advirtió que “la economía sigue siendo sensible a una reversión repentina del optimismo sobre la inteligencia artificial”. Una caída bursátil podría reducir el gasto de los hogares que poseen inversiones y debilitar uno de los motores actuales del consumo.

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En Nueva York se siente otra economía

El índice de precios al consumidor de Nueva York-Newark-Jersey City aumentó 4.3% durante los 12 meses terminados en agosto de 2026, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). El indicador no registró cambios mensuales en agosto, pero el aumento anual continuó afectando el presupuesto de las familias.

Para los hogares del área metropolitana, el crecimiento nacional puede sentirse distante si la renta, el transporte, los alimentos y los servicios absorben cualquier aumento salarial.

Si al comparar el crecimiento anual de tu salario con ese 4.3% tus ingresos aumentaron menos, tu poder de compra probablemente retrocedió, aunque el PIB nacional haya avanzado.

Los intereses mantienen la presión

En otro factor que incrementa la presión en el bolsillo de las familias, la Reserva Federal elevó el 16 de septiembre su tasa de referencia en un cuarto de punto, hasta un rango de 3.75% a 4%, para intentar contener las presiones inflacionarias. Fue el primer aumento desde 2023.

El banco central indicó que “el Comité decidió aumentar el rango objetivo de la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual”. La decisión puede derivar en créditos más caros y mayores costos financieros para hogares y empresas.

La inflación medida por el índice de gastos de consumo personal (PCE) aumentó 0.3% en agosto y acumuló un incremento de 3.4% anual. La inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía, se ubicó en 3%, todavía por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el crecimiento en el segundo trimestre 2026

¿Qué significa que la economía creció 2.2% en el segundo trimestre 2026 en EE.UU.?

Significa que la producción ajustada por inflación avanzó a una tasa anualizada de 2.2% entre abril y junio. No significa que cada persona recibió 2.2% más de ingresos.

¿Por qué aumentó el PIB de Estados Unidos en abril-junio 2026?

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el gasto de los consumidores, la inversión empresarial y las exportaciones. El aumento de las importaciones redujo el resultado final.

¿Una economía creciente reduce inmediatamente los precios?

No. El PIB mide producción, mientras la inflación mide variaciones de precios. Ambos indicadores pueden aumentar simultáneamente.

¿El crecimiento puede bajar las tasas hipotecarias?

No siempre. Las hipotecas dependen de la inflación, los mercados financieros y las decisiones de la Reserva Federal. Una economía fuerte incluso puede retrasar reducciones de tasas.

¿Cómo puedes saber si tu economía personal mejoró?

Compara tu salario, gastos esenciales, deuda y ahorro con el mismo periodo de 2025. Si tus costos crecieron más que tus ingresos, tu situación real no mejoró.

Conclusión

El próximo 29 de octubre de 2026, el gobierno publicará su primera estimación del PIB del tercer trimestre. Esa cifra mostrará si el consumo mantuvo su impulso o comenzó a ceder ante el impacto de la inflación y los intereses altos.

Hasta entonces, el crecimiento de 2.2% ofrece una señal de resistencia, no una garantía de bienestar. Si los precios continúan avanzando más rápido que los salarios, muchas familias seguirán viviendo una economía distinta de la que describen las cifras oficiales.

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