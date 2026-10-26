FSIS anuncia retiro de beef jerky de Imperio Distribution por falta de inspección federal

Más de 900 libras de tres tipos de cecina de res listos para el consumo, elaborados por la empresa Imperio Distribution LLC con sede en Elgin, Illinois, entre enero de 2026 y octubre de 2026, son retiradas del mercado en siete estados del país por incumplimiento de las normas federales de inspección.

Se trata de un retiro voluntario anunciado por la empresa de un total de 946 libras de productos de carne seca listos para el consumo (RTE) cuya fabricación no contó con la inspección federal.

Además, los productos están mal etiquetados debido al uso no autorizado de una marca de inspección del USDA, según el reporte de retiro publicado por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS). Fue durante una actividad de vigilancia de rutina en Washington cuando el FSIS detectó el problema.

Cómo identificar el producto

Bolsas selladas de carne seca de la marca Imperio sujetas al reciente retiro del mercado del FSIS. Crédito: Shutterstock

El FSIS publicó en su sitio oficial imágenes del producto, así como la información que debe ser verificada por los consumidores, como el número de establecimiento “1885” dentro de la marca de inspección del USDA.

Si te encuentras en alguno de estos estados, se recomienda evitar el consumo de los productos retirados del mercado en los puntos de venta de Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Misuri y Wisconsin:

Imperio Limón Beef Jerky (Carne Seca): Bolsa sellada de 2 oz.

Bolsa sellada de 2 oz. Imperio Original Beef Jerky (Carne Seca): Bolsa sellada de 2 oz.

Bolsa sellada de 2 oz. Imperio Fuego Beef Jerky (Carne Seca): Bolsa sellada de 2 oz.

Alerta a los clientes en los puntos de venta

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos confirmados de personas enfermas por el consumo de la carne de res seca, se insta a los compradores a estar atentos y descartar el producto.

¿Cuál es el riesgo de consumir alimentos producidos sin inspección?

Cuando la producción de un alimento no cuenta con la inspección federal, no está garantizada la calidad ni la inocuidad alimentaria. Esto se debe a que no hay un control o revisión de los ingredientes, de la cadena de frío y otros elementos clave para la seguridad alimentaria.

Cuando la fabricación del producto no se ha inspeccionado, este puede contener alérgenos no declarados, bacterias dañinas u otros contaminantes que ponen en riesgo la salud y la seguridad del consumidor, indica expresamente el FSIS. En este contexto, el FSIS hace un llamado a los clientes que podrían tener el alimento en refrigeradores, despensas o en diversos establecimientos comerciales a que los descarten.

La recomendación es simple: no consumirlos, deben desecharse o devolverse al lugar de compra. En caso de presentar algún síntoma de enfermedad o lesión tras el consumo del alimento, se debe consultar a un profesional de la salud.

En caso de dudas sobre el retiro, se puede contactar a Manuel Cortés, propietario de Imperio Distribution LLC, al 630-532-9560 o en manuelcortes33@gmail.com. Las consultas sobre inocuidad alimentaria pueden dirigirse a la línea del USDA, al 888-674-6854, o a MPHotline@usda.gov.

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