Sigue la polémica con Cristiano Ronaldo: no acepta la acusación por destruir el teléfono de niño autista

Continúa la polémica con respecto al altercado que protagonizó Cristiano Ronaldo hace unos meses contra un seguidor del Everton. En esta oportunidad, el delantero del Manchester United no aceptará la acusación de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA por sus siglas en inglés) por arrojar contra el suelo el teléfono del aficionado, que es menor de edad y autista.

CR7 tenía hasta este lunes para responder a la acusación. Sin embargo, Erik Ten Hag, DT del Manchester United, confirmó que ha conversado con el jugador sobre el tema y que este no la aceptará. “Lo he hablado con él, y no aceptará la acusación”, dijo el estratega neerlandés, en la previa del partido de Europa League contra el Omonia, de Chipre, del jueves.

El incidente ocurrió la temporada pasada. Cuando iba camino al vestuario, tras perder un partido de Premier League en Godisn Park, el futbolista luso tiró al suelo el móvil de un joven aficionado del Everton. Por ello, la FA lo acusó hace unas semanas por “conducta impropia”. Si este señalamiento hacia adelante, Cristiano Ronaldo podría recibir una sanción.

¿El caso no se ha cerrado?

Hace dos meneses, la policía británica emitió una “advertencia condicional” al portugués. Se trata de un tipo de medida que la policía suele utilizar contra personas sin antecedentes por delitos menores, aunque este queda registrado en su hoja de antecedentes penales.

“Podemos confirmar que un hombre de 37 años (de edad) compareció y fue entrevistado bajo advertencia en relación con un supuesto asalto y daños criminales. Las acusaciones se refieren a un incidente después del encuentro de fútbol entre Everton y Manchester United, en Goodison Park, el sábado 9 de abril (2022). El asunto se resolvió con una advertencia condicional. Ahora está cerrado”, había indicado, entonces, la policía de Merseyside.

Independientemente de que la policía no detalló las condiciones de esta “advertencia condicional”, el Gobierno de Gran Bretaña detalla que ese tipo de castigos suelen acarrear medidas, como reparar el daño a la propiedad causado. No obstante, Sarah Kelly, madre del joven que, supuestamente, fue agredido, pidió un castigo ejemplar para Cristiano.

