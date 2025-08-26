Muerte a golpes: hombre hallado en apartamento en Nueva York

Un hombre fue encontrado muerto a golpes en un complejo de apartamentos Downtown Brooklyn donde se alquilan habitaciones.

Un guardia de seguridad encontró a la víctima inconsciente en una habitación del edificio ubicado en 90 Sands St. cerca de Jay St poco antes de las 6:00 a.m. del lunes, según la Policía de Nueva York. Se desconoce si el hombre vivía allí o estaba visitando a alguien, acotó PIX11 News.

El hombre no identificado, que se cree tenía unos 40 años, sufrió una grave lesión en la cabeza y fue declarado muerto en el lugar de los hechos. El médico forense tiene pendiente determinar la causa del deceso.

El edificio, un antiguo hotel para Testigos de Jehová, se convirtió en viviendas de apoyo en 2022, indicó Daily News. No han se anunciado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En marzo Osvaldo Martínez, hombre de 64 años, murió asaltado en el albergue donde vivía en Brooklyn (NYC). En febrero Philip Walker admitió en la corte haber apuñalado fatalmente a su compañero de vivienda Jimmy Vaughn en Long Island (NY). También ese mes NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate admitió haberlo matado y cortado en pedazos.

En noviembre un latino confesó haber matado a puñaladas a un compañero de vivienda en una residencia grupal en Staten Island (NYC). Igualmente ese mes Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En agosto de 2024 un hombre fue asesinado y mutilado en su apartamento El Bronx (NYC) y algunos de sus restos fueron hallados en Yonkers. Su roommate fue detenido y acusado. En julio de ese año una mujer fue encontrada muerta con la cabeza baleada dentro de un saco de dormir abandonado en Midtown East, Manhattan (NYC) y luego su roommate fue detenido como sospechoso.

En abril de 2024 fue extraditado a Nueva York el sospechoso Nicholas McGee, preso que confesó en una cárcel de Virginia haber matado a su roommate Kawsheen Gelzer y luego cortado y almacenado el cadáver en el refrigerador de un apartamento en Brooklyn (NYC).

Además ese mes Kenol Baptiste fue acusado como sospechoso de matar a puñaladas a sus “roommates” paisanos suyos en Middletown (NY) mientras estaba esperando una audiencia de deportación. También ese año un hombre fue encontrado muerto con moretones en el cuello dentro de su apartamento en Brooklyn y su compañero de vivienda fue puesto bajo custodia policial. A fines de 2023 un anciano murió apuñalado por su compañero de vivienda durante una sangrienta pelea en una residencia para personas mayores en Midtown West, Manhattan (NYC).

Tras ser buscado durante seis meses, en septiembre de 2023 un hombre fue detenido como sospechoso de matar a balazos a su compañero de vivienda en el apartamento que compartían en Harlem (NYC), en una aparente discusión por un refresco. En enero de 2023 un portero dominicano de 62 años fue mortalmente baleado por su compañero de vivienda en El Bronx (NYC) cuando estaba celebrando un premio de lotería de $300 dólares.

En diciembre de 2022 un ex convicto de 46 años se entregó a la policía como sospechoso de dispararle fatalmente a su vecino en medio de una larga discusión sobre el ruido que hacía en su residencia en El Bronx. También ese mes una joven modelo de 27 años murió apuñalada por su compañera de habitación en un refugio en Midtown Manhattan porque al parecer estaba escuchando música a alto volumen.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda