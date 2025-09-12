Hispano murió a manos de su roommate al defender a una mujer: sentencia en Nueva York

Akino George fue sentenciado por la muerte de Edwin Acevedo, su compañero de apartamento en El Bronx (NYC).

El incidente ocurrió alrededor de las 7:35 a.m. del 7 de marzo de 2022 en un apartamento ubicado en 1011 Sheridan Av, recordó PIX11 News. Según la evidencia, el agresor de 39 años estaba asfixiando y agrediendo a su novia cuando Acevedo intervino en defensa de la mujer.

Acevedo logró empujar a George fuera del apartamento y cerró la puerta con llave, pero él derribó la puerta de una patada y lo apuñaló varias veces con un cuchillo de cocina, según la fiscalía. El hispano fue declarado muerto en NYC Health + Hospitals/Lincoln.

George huyó y fue arrestado en Massachusetts el 17 de octubre de 2022. Más tarde fue declarado culpable de homicidio involuntario en segundo grado y esta semana lo sentenciaron a entre 5 y 15 años de prisión, anunció la fiscal de distrito de El Bronx, Darcel D. Clark.

“El acusado estaba estrangulando a su novia, y cuando su compañero de piso intentó detenerlo, el acusado lo apuñaló brutalmente, causándole la muerte. Esta sentencia hace justicia para la víctima y su familia”, declaró la fiscal Clark.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

En marzo Osvaldo Martínez, hombre de 64 años, murió asaltado en el albergue donde vivía en Brooklyn (NYC). En febrero Philip Walker admitió en la corte haber apuñalado fatalmente a su compañero de vivienda Jimmy Vaughn en Long Island (NY). También ese mes NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate admitió haberlo matado y cortado en pedazos.

En noviembre un latino confesó haber matado a puñaladas a un compañero de vivienda en una residencia grupal en Staten Island (NYC). Igualmente ese mes Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En agosto de 2024 un hombre fue asesinado y mutilado en su apartamento El Bronx (NYC) y algunos de sus restos fueron hallados en Yonkers. Su roommate fue detenido y acusado. En julio del año pasado una mujer fue encontrada muerta con la cabeza baleada dentro de un saco de dormir abandonado en Midtown East, Manhattan (NYC) y luego su roommate fue detenido como sospechoso.

En abril de 2024 fue extraditado a Nueva York el sospechoso Nicholas McGee, preso que confesó en una cárcel de Virginia haber matado a su roommate Kawsheen Gelzer y luego cortado y almacenado el cadáver en el refrigerador de un apartamento en Brooklyn (NYC).

En febrero de 2024 un hombre fue encontrado muerto con moretones en el cuello dentro de su apartamento en Brooklyn y su compañero de vivienda fue puesto bajo custodia policial. A fines de 2023 un anciano murió apuñalado por su compañero de vivienda durante una sangrienta pelea en una residencia para personas mayores en Midtown West, Manhattan (NYC).

Tras ser buscado durante seis meses, en septiembre de 2023 un hombre fue detenido como sospechoso de matar a balazos a su compañero de vivienda en el apartamento que compartían en Harlem (NYC), en una aparente discusión por un refresco. En enero de 2023 un hombre de 62 años fue asesinado en su apartamento en El Bronx y su compañero latino de vivienda fue detenido como sospechoso.

En diciembre de 2022 un ex convicto de 46 años se entregó a la policía como sospechoso de dispararle fatalmente a su vecino en medio de una larga discusión sobre el ruido que hacía en su residencia en El Bronx. También ese mes una joven modelo de 27 años murió apuñalada por su compañera de habitación en un refugio en Midtown Manhattan porque al parecer estaba escuchando música a alto volumen.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda