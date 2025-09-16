Pelea mortal en ancianato en Nueva York: mujer de 95 años golpeó a otra, según la policía

Una mujer de 89 años murió tras ser atacada en un hogar de ancianos en Brooklyn (NYC) y otra residente de 95 años es sospechosa de haber usado un trozo de metal de una silla de ruedas para golpearla repetidamente en la cabeza.

Según la Policía de Nueva York, ambas ancianas tuvieron una discusión verbal que se tornó violenta dentro del “Seagate Rehabilitation and Nursing Center” ubicado en W. 29th St., cerca de la avenida Surf en Coney Island, alrededor de las 10:25 p.m. del domingo. No se han revelado sus nombres.

Tras ser golpeada repetidamente con el trozo de metal, la víctima fue trasladada de urgencia al NYU Langone Hospital-Brooklyn, donde falleció ayer a las 5:39 a.m. La agresora, que padece demencia, fue trasladada al South Brooklyn Health para una evaluación psiquiátrica. Aún no se sabe si será acusada, acotó Daily News.

En un caso similar, a fines de 2023 un anciano murió apuñalado por su compañero de vivienda durante una sangrienta pelea en una residencia para personas mayores en Midtown West, Manhattan (NYC). En noviembre de 2024 un hispano confesó haber matado a puñaladas a un compañero de vivienda en una residencia grupal en Staten Island (NYC).

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En febrero de este año NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate luego admitió haberlo matado y cortado en pedazos. En noviembre Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En agosto de 2024 un hombre fue asesinado y mutilado en su apartamento El Bronx (NYC) y algunos de sus restos fueron hallados en Yonkers. Su roommate fue detenido y acusado. En julio del año pasado una mujer fue encontrada muerta con la cabeza baleada dentro de un saco de dormir abandonado en Midtown East, Manhattan (NYC) y luego su roommate fue detenido como sospechoso.

En abril de 2024 fue extraditado a Nueva York el sospechoso Nicholas McGee, preso que confesó en una cárcel de Virginia haber matado a su roommate Kawsheen Gelzer y luego cortado y almacenado el cadáver en el refrigerador de un apartamento en Brooklyn (NYC).

Tras ser buscado durante seis meses, en septiembre de 2023 un hombre fue detenido como sospechoso de matar a balazos a su compañero de vivienda en el apartamento que compartían en Harlem (NYC), en una aparente discusión por un refresco. En enero de 2023 un portero dominicano de 62 años fue mortalmente baleado por su compañero de vivienda en El Bronx (NYC) cuando estaba celebrando un premio de lotería de $300 dólares.

En diciembre de 2022 un ex convicto de 46 años se entregó a la policía como sospechoso de dispararle fatalmente a su vecino en medio de una larga discusión sobre el ruido que hacía en su residencia en El Bronx. También ese mes una joven modelo de 27 años murió apuñalada por su compañera de habitación en un refugio en Midtown Manhattan porque al parecer estaba escuchando música a alto volumen.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda