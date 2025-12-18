Los nueve números de Powerball que se repiten con mayor frecuencia desde septiembre

Con el premio mayor de Powerball alcanzando los $1,500 millones de dólares, muchos jugadores buscan patrones que les den alguna pista. Tras más de tres meses sin un solo ganador del jackpot, el análisis de los sorteos recientes revela qué números se han repetido con mayor frecuencia y cuáles prácticamente han desaparecido del tablero.

Desde el 6 de septiembre, fecha en la que dos jugadores dividieron un premio de $1,800 millones, Powerball ha acumulado 41 sorteos consecutivos sin ganador del premio mayor, lo que ha elevado el pozo hasta $1,500 millones.

En cada sorteo, que se realiza desde la sede de Powerball en Tallahassee, Florida, se eligen 69 bolas blancas y 26 bolas rojas, y los jugadores deben acertar cinco números blancos y una Powerball roja para llevarse el premio máximo.

Un análisis de todos los sorteos sin ganador desde septiembre identificó nueve números que se han repetido con más frecuencia en este periodo, así como otros que atraviesan una racha negativa prolongada.

Los números blancos más frecuentes

En el caso de las bolas blancas, seis números han aparecido muy por encima del resto: 3, 28, 29, 32, 53 y 66.

El número 28 destaca especialmente, ya que ha salido aproximadamente en uno de cada cuatro sorteos desde septiembre, convirtiéndose en uno de los más recurrentes del periodo.

Los números que no han salido

En contraste, los números 21, 23, 25, 35 y 63 no han aparecido ni una sola vez en los 41 sorteos analizados.

El 21 tiene la peor racha de todas, ya que no se ha visto desde el 16 de julio, antes incluso del último ganador del jackpot.

Tendencias en la Powerball roja

Las bolas rojas también muestran ciertos patrones. Los números 1, 19 y 23 han sido las Powerballs más comunes desde principios de septiembre, con cuatro apariciones cada uno.

Por el contrario, las Powerballs 6, 8, 13, 17, 24 y 25 no han salido en este periodo.

El 17 fue precisamente la Powerball ganadora del 6 de septiembre, mientras que el 13 no aparece desde el 31 de mayo, la racha más larga entre todos los números analizados.

Lo que dicen los expertos

A pesar de estas repeticiones, los especialistas insisten en que los patrones no cambian las probabilidades reales.

El profesor Tim Chartier, matemático y experto en ciencias de la computación en Davidson College, lo explicó así:

“Imagina que voy a elegir un segundo cualquiera de los últimos 9.2 años. Ahora dime cuál segundo elegí. Esas son las mismas probabilidades de ganar”, dijo al Daily Mail.

Chartier subrayó que cada sorteo es independiente y que, sin importar si un número ha estado ‘caliente’ o ausente, las probabilidades se reinician en cada jugada.

Por ello, aseguró que él mismo no juega, ya que entiende que las matemáticas no están a favor del jugador.

Desde la industria de la lotería, el mensaje es similar. Jared James, fundador de LottoEdge, recomendó moderación:

“Lo más importante es tratarlo como entretenimiento. Cuando el jackpot se vuelve tan grande, algunas personas cambian el chip y piensan: ‘Esto me va a cambiar la vida’”.



Y añadió: “Yo diría que es más dinero del que la mayoría de la gente necesita. No persigan Powerball pensando: ‘Este es mi plan de retiro’. Jueguen por diversión, porque lo más probable es que no ganen”.

Por su parte, la vigilante de loterías Dawn Nettles aconsejó a quienes insisten en buscar una ventaja evitar los boletos automáticos:

“Siéntate y llena un boleto a mano”, recomendó, al señalar que los sistemas de Quick Pick pueden repetir combinaciones y reducir la cantidad de boletos únicos en circulación.

Mientras se acerca el próximo sorteo, los jugadores enfrentan la misma decisión de los últimos meses: apostar por los números más repetidos, confiar en que termine una larga sequía o aceptar que, en Powerball, las probabilidades no distinguen entre rachas ni ausencias.

