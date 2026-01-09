Dramático hallazgo: dos cadáveres dentro de un auto en Nueva York a plena luz del día

Dos hombres fueron hallados muertos en un auto estacionado en Brooklyn (NYC) la tarde de ayer.

Según informó la Policía de Nueva York, las víctimas de 49 y 39 años fueron encontradas inconscientes en el vehículo estacionado frente a 447 Monroe St, cerca de Marcus Garvey Boulevard, alrededor de la 1:06 p.m. del jueves. A ambos los declararon muertos en el lugar.

Uno de los hombres estaba al volante y el otro en el asiento del pasajero. No presentaban signos de violencia y tampoco se encontró sangre en el lugar, según fuentes policiales. El médico forense debe determinará la causa de las muertes. Se desconoce la relación entre los dos hombres, quienes aún no han sido identificados. La policía no considera que el incidente sea sospechoso por el momento, indicó PIX11 News.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. En octubre un hispano de 33 años fue hallado muerto dentro de su auto estacionado en Queens (NYC), horas después de que sus padres recibieran llamadas de un estafador que afirmó haberlo secuestrado y exigía un rescate de $10,000 dólares.

Recientemente Christina Purdie, joven de 27 años, fue identificada como la víctima cuyo cuerpo en descomposición había sido encontrado dentro de una bolsa de basura y abandonado al costado de una autopista en Queens (NYC) en agosto. También en diciembre dos mujeres fueron encontradas muertas en El Bronx (NYC) con apenas dos días de separación y en una distancia de unas 4 millas.

Además ese mes un cráneo humano fue hallado en el famoso paseo marítimo de Coney Island, en Brooklyn (NYC). Previamente Andrew Dykes fue arrestado cerca de Tampa (Florida) como sospechoso de la muerte en 1997 de Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una playa en Long Island (NY), pero no fueron identificadas hasta 2025. Además se determinó que Pedro Hernández será juzgado nuevamente por el caso de Etan Patz, niño que desapareció en Manhattan (NYC) en 1979 y fue declarado muerto en 2001, aunque su cuerpo nunca ha sido hallado.

En noviembre el cuerpo de John Paul Fernández fue identificado 10 años después de ser reportado desaparecido. Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En octubre una niña hispana fue hallada muerta en un contenedor de basura tras años de violencia doméstica en Connecticut, llevando al arresto de su madre, padrastro y tía. En julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011. También ese mes hallaron muerta a una mujer que se lanzó al Hudson River en Manhattan.

En marzo, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En 2024 también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island (NYC) junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda