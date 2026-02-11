Pareja mayor hallada sin vida en hogar en Nueva York

Paul Trefimovich (68) y su pareja Valerie Kopetic (63) fueron hallados sin vida baleados en un hogar en Long Island (NY), en un presunto homicidio-suicidio.

Al parecer Trefimovich le disparó a Kopetic en la vivienda que compartían en Port Jefferson, y luego se suicidó, informó la policía del condado Suffolk en una alerta.

La policía acudió a la residencia después de que Kopetic no se presentara a trabajar el lunes por la mañana. Los agentes llegaron alrededor de las 11 a.m. y la encontraron a ella y a Trefimovich muertos por heridas de bala. Las autoridades no han especulado públicamente sobre las causas del homicidio-suicidio, acotó Daily News.

Los residentes se sorprendieron al escuchar lo que sucedió en los alrededores. “Es un buen vecindario por allí, de hecho, es muy bueno”, declaró un hombre a News 12. “Me sorprende mucho escuchar eso”.

Kopetic era la directora ejecutiva de los Servicios para Adolescentes y Familias de Long Island (LIAFS), que ofrece diversos servicios sociales, incluyendo asistencia residencial, y llevaba 25 años en la agencia.

En un caso similar, en junio una pareja mayor fue hallada muerta con heridas de bala dentro de un hogar también en el condado Suffolk de Long Island (NY), en otro aparente caso de homicidio-suicidio.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

The Port Jefferson community is mourning the devastating loss of Valerie Kopetic, 63, and Paul Trefimovich… https://t.co/CrWcKCLUvL pic.twitter.com/m3CJ52sRGL — Chioma (@chiomasamson439) February 11, 2026

La semana pasada Aiesha Walker (48) fue acusada de homicidio y posesión de armas en relación con la muerte del joven abuelo Kenneth Brewer, quien fue apuñalado en el apartamento de ella en Brooklyn (NYC). El mes pasado una adolescente de 17 años murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. También en enero Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. También el mes pasado Fernando Jiménez Meza, chileno de 41 años, fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

Además Basilisa Negrón, joven abuela de 47 años, murió baleada en el apartamento de su hija en Harlem (NYC) donde se había estado quedando desde que se separó de su pareja hacía unos dos meses. En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway.

A fines de abril Dwayne Valentine, asistente legal de 40 años, fue apuñalado mortalmente dentro de su apartamento en El Bronx (NYC) y su novia Cynthia Phillips (37) confesó el crimen, según NYPD.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

