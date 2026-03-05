Esperó a su novia para matarla al salir de trabajar en restaurante IHOP de Nueva York: sentencia

Clarkson Wilson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua por matar a su novia cuando salía de su trabajo en un restaurante IHOP en el East Village de Manhattan (NYC).

Wilson le disparó fatalmente a su novia Imani Armstrong de 25 años la madrugada del 1 de septiembre de 2022, después de que ella intentara terminar su relación de seis meses, según documentos judiciales. Siguió a la víctima hasta su lugar de trabajo, donde esperó cerca durante casi siete horas.

Al finalizar su turno, ella salió de su lugar del restaurante y Wilson la siguió durante varias cuadras antes de dispararle fatalmente cerca de E. 14th St. e Irving Place, en el elegante vecindario Gramercy Park. Las cámaras de vigilancia captaron a Wilson huyendo del lugar de los hechos y cambiándose de ropa para evitar a la policía antes de dirigirse al Metro en Union Square, acotó PIX11 News.

“Imani Armstrong salía de su trabajo una mañana, sin saber que su vida sería truncada por un ex compañero armado. Clarkson Wilson enfrenta una pena de prisión considerable por su conducta calculada, cruel y mortal”, declaró el fiscal de distrito Alvin Bragg en un comunicado. “Si bien esta sentencia no devolverá la vida a Armstrong, espero que sirva como un cierre para sus seres queridos, quienes continúan llorando su pérdida”.

En septiembre de 2023 un joven empleado y otro hombre que intentó ayudarlo fueron acuchillados por un cliente en medio de una discusión dentro del mismo restaurante IHOP cerca de Union Square (NYC).

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica, incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Esta semana Marcos Aurelio Marques Leal, brasileño de 57 años, fue imputado por el homicidio a puñaladas de su ex esposa Adriana Barbosa en Long Island (NY). El crimen sucedió frente a la hija adolescente y luego el sospechoso intentó quitarse la vida.

También Aljo Mrkulic fue sentenciado por asesinar a su novio Christopher Rodríguez, apuñalándolo más de 120 veces y luego quemar su cuerpo, creando un incendio que dejó a cientos de vecinos sin hogar en East Harlem (NYC).

En febrero José William Funes Zabala fue sentenciado a cadena perpetua por apuñalar a muerte a su ex novia frente a su bebé de 2 años, también en Nueva York. En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. También ese mes Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda