Latino mató a ex esposa frente a hija adolescente: acusación en Nueva York

Marcos Aurelio Marques Leal, brasileño de 57 años, fue imputado por el homicidio a puñaladas de su ex esposa Adriana Barbosa en Long Island (NY).

“Los cargos en esta acusación formal reflejan un horrible acto de violencia doméstica que cobró la vida de una mujer inocente y cambió para siempre la vida de una niña que lo presenció”, declaró en un comunicado el fiscal de distrito de Suffolk, Raymond Tierney. “Ninguna familia debería soportar semejante terror, y ningún niño debería cargar con el trauma de ver a su pariente asesinado ante sus ojos. Buscaremos justicia con determinación inquebrantable, manteniendo a las víctimas en el centro de este caso”.

Según la investigación, el 12 de febrero de 2026 aproximadamente a las 8:15 p.m. Marques Leal acudió a la residencia de Barbosa en Farmingville, donde vivía con su hija de 16 años. En violación de una orden de protección emitida por el Tribunal de Familia presuntamente intentó entrar a la vivienda por una puerta lateral. Tras encontrarla cerrada con llave, trató de derribarla de una patada. Al no lograrlo se dirigió a la parte trasera de la casa, tomó una maceta grande de la terraza y la arrojó contra la puerta corrediza de vidrio.

Barbosa y su hija huyeron a la habitación principal y cerraron la puerta con llave, mientras la menor llamaba al 911. El acusado entró por la fuerza y, blandiendo un cuchillo, se abalanzó sobre su ex esposa. La hija se interpuso entre sus padres, intentando proteger a su madre. Extendiendo la mano sobre su hija el acusado presuntamente apuñaló a Barbosa en la cabeza, el cuello y el cuerpo, causándole la muerte. La adolescente sufrió heridas defensivas en las manos. Posteriormente, el atacante al parecer se apuñaló a sí mismo en el cuello y el abdomen.

Los agentes que acudieron al lugar encontraron a la familia en la habitación, todos con lesiones de diversa gravedad. Los tres fueron trasladados al Stony Brook University Hospital, donde Barbosa fue declarada muerta poco después.

El 2 de marzo Marques Leal -residente legal de EE.UU.- compareció ante el juez de la Corte Suprema, Richard Ambro, por cargos de homicidio, robo, desacato criminal agravado y poner en peligro el bienestar de un menor. El juez ordenó que permaneciera en prisión preventiva sin derecho a fianza mientras se tramitara el caso.

Deberá comparecer ante el tribunal el 25 de marzo y se enfrenta a 25 años de prisión si es declarado culpable del cargo principal. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica, incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

