Líderes políticos de Nueva York celebraron junto a alumno latino liberado por ICE

Dylan López Contreras (21), estudiante venezolano de secundaria de El Bronx (NYC), se mostró agradecido “a toda la ciudad de Nueva York” al ofrecer una rueda de prensa hoy junto al alcalde Zohran Mamdani, y la gobernadora Kathy Hochul, un día después de ser liberado por ICE.

“Quiero dar las gracias a toda la ciudad de Nueva York, a cada una de las personas que dio un paso al frente y me tendió la mano a lo largo de todo este proceso. Quiero dar las gracias a todos los defensores; quiero dar las gracias a cada persona vinculada a alguien que mantuvo vivo mi nombre”, dijo López em español, mientras un intérprete traducía sus palabras al inglés. «Quiero dar las gracias a todos aquellos que no se olvidan de las personas que siguen allí dentro», agregó en referencia a los detenidos por ICE.

El joven entró “luciendo una gorra de los New York Knicks ante una multitud que coreaba su nombre y pancartas que celebraban su regreso a casa. En varios momentos de la ceremonia se enjugó las lágrimas del rostro“, describió ABC News.

El encuentro se realizó en Middle Collegiate Church, en el East Village de Manhattan, donde además se leyó un mensaje del senador Chuck Schumer (NY), quien el mes pasado invitó a la madre de Dylan al discurso sobre el Estado de la Unión del mandatario Donald Trump para dar mayor visibilidad a su caso y luchar por su liberación. “Hay muchas otras familias que siguen viviendo esta pesadilla. La lucha no ha terminado”, dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado.

“Dylan (López) Contreras era estudiante de secundaria cuando fue detenido por la fuerza por ICE hace casi un año. Hoy le damos la bienvenida a casa”, anunció esta mañana en Twitter/X la gobernadora de Nueva York. Hoy Mamdani publicó una foto suya abrazando a López, actualizando su mensaje de ayer.

“Nuestra ciudad se llena de alegría al saber que Dylan ha sido finalmente puesto en libertad y regresará a casa junto a sus seres queridos en El Bronx. Lo que debería haber sido un periodo para centrarse en terminar la escuela secundaria se convirtió, en cambio, en diez largos meses de aislamiento, tras haber sido detenido durante lo que se suponía sería una audiencia de inmigración rutinaria el pasado mes de mayo”, comentó ayer el alcalde Nueva York. “A lo largo de esta injusticia, Dylan ha demostrado una fortaleza, una resiliencia y un coraje extraordinarios. Le deseo un regreso tranquilo y feliz a su vida, a su comunidad y a su futuro aquí, en la ciudad de Nueva York. Él es un neoyorquino, y nuestra ciudad se alegra de tenerlo de vuelta en casa”.

López fue liberado la madrugada de ayer tras 10 meses de custodia federal de ICE. Fue el primer alumno detenido por ICE en Nueva York durante el 2do mandato de Donald Trump, destacó Chalkbeat. Estuvo recluido en el Centro de Procesamiento de ICE en Moshannon Valley, en Pensilvania. “Toda la gloria y el honor pertenecen a Dios, quien abrió puertas e hizo posible lo imposible”, declaró ayer su madre, Raiza Contreras. “Agradezco a todos los que, de una u otra manera, me brindaron apoyo y fortaleza, y siempre estuvieron ahí… es un alivio y una bendición”.

“Después de tantos meses largos y dolorosos, Dylan finalmente está en casa. Toda Nueva York celebra su regreso. Lamento no haber podido acompañarlos hoy. Estoy en Washington luchando contra la administración Trump. Debemos frenar la crueldad excesiva del ICE, que ha perseguido y detenido injustamente a muchas otras personas como Dylan”, expresó Schumer hoy en un comunicado leído por Lisa Rivera, CEO del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG).

“Hay muchas otras familias que siguen viviendo esta pesadilla. La lucha no ha terminado. Bienvenido a casa, Dylan. Nueva York está orgullosa de ti”, agregó el mensaje de Schumer. El senador recordó que el joven venezolano había entrado legalmente a EE.UU., “trabajó para mantener a su familia, y se matriculó en la escuela”, por lo que nunca debió ser detenido por ICE.

A principios de este mes, tras reunirse en Albany con Tom Homan -el llamado “zar fronterizo” de Trump-, la gobernadora de Nueva York afirmó que había utilizado la conversación para rechazar lo que considera un “exceso” de autoridad por parte de las autoridades federales. Pero también afirmó que le dejó claro a Homan que estaba de acuerdo con la administración Trump en ciertas áreas, incluyendo el deseo de que los inmigrantes sean deportados si son condenados por “delitos violentos” en Nueva York.

Origen del caso

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a López afuera de los ascensores en el vestíbulo del edificio 26 Federal Plaza en el Bajo Manhattan (NYC) el 21 de mayo de 2025, después de que un juez desestimara su caso. Estaba con su madre Raiza Contreras cuando lo detuvieron y lo subieron a una camioneta, informaron los defensores.

Antes de su arresto, Dylan estaba matriculado en English Language Learners and International Support (ELLIS), escuela secundaria alternativa para jóvenes adultos que han vivido en Estados Unidos menos de un año y aún no dominan el inglés. Todos los alumnos de ELLIS Prep son considerados “mayores de edad”, comentó en ese momento Daily News.

Liz García, portavoz del entonces alcalde Eric Adams, declaró que el gobierno municipal estaba “devastado” al enterarse de la orden de deportación emitida en septiembre: “Nadie en nuestra ciudad debería tener miedo de asistir a una audiencia judicial, enviar a sus hijos a la escuela, ir a urgencias o llamar al 911. Seguiremos monitoreando de cerca el caso de Dylan y estamos evaluando todas las opciones para brindarle el mejor apoyo a él y a su familia”.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.

“Nos alegra enormemente que Dylan finalmente pueda regresar a casa, donde debería haber estado durante los últimos casi 10 meses que pasó injustamente detenido por simplemente seguir las reglas”, declaró ayer Kate Fetrow, abogada supervisora ​​asociada de la Unidad de Litigios Especiales del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG) y miembro de la defensa en este caso. “Nada puede reparar la injusticia de negarle a Dylan siquiera un mínimo de debido proceso, robarle su libertad y autonomía personal, y arrebatarle el valioso tiempo, la educación y las experiencias que se ha visto obligado a perderse durante casi un año de su corta vida”.

Melissa Chua, directora de la Unidad de Protección de Inmigrantes del NYLAG, también celebró la liberación de Dylan y agradeció la labor del senador Schumer y el alcalde Mamdani.

Otras dos liberaciones recientes de ICE han sido atribuidas por el alcalde de Nueva York a “mi reunión con el presidente Trump el mes pasado“: Leqaa Kordia y Elmina Aghayeva, ambas alumnas de la Universidad Columbia. Además este mes Mamdani -el primer alcalde musulmán en la historia de NYC- invitó a cenar en su residencia oficial a Mahmoud Khalil, activista pro palestino de Columbia amenazado de deportación.

En tanto, ayer un juez federal ordenó la deportación de Rafael Rubio, empleado del Ayuntamiento de NYC detenido desde enero durante una cita migratoria en Long Island (NY). Mamdani calificó el caso como “una afrenta a la justicia” y exigió su liberación.