Joven mujer mató a hombre afuera de escuela en Nueva York: acusación

Diora Teal, joven de 22 años, fue arrestada como sospechosa en la balacera fatal de un hombre frente a una escuela primaria en El Bronx (NYC).

Entre otros cargos, el lunes Teal fue acusada de homicidio y posesión ilegal de un arma en relación con el tiroteo mortal de Jayden Purvis, joven de 23 años, alrededor de las 12:05 a.m. del 7 de junio. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Teal reside en Norwood, muy cerca del lugar donde Purvis recibió los disparos, indicó la Policía de Nueva York. Ésta es su primera detención en la ciudad, acotó Daily News. No está claro el motivo del crimen.

Purvis recibió varios disparos en el torso cerca de la escuela Public School 56 Norwood Heights, en la intersección de la calle East 207 y la avenida Decatur, en Norwood, señaló la policía. Los servicios de emergencia lo trasladaron al Hospital St. Barnabas, donde falleció. El joven vivía en el sur de El Bronx.

La policía busca a otros dos sospechosos, ambos hombres, a quienes se les vio huir de la escena del tiroteo usando máscaras y sudaderas con capucha. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Las cifras representan una mejoría, pues a principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de NYC había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo.

Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

A mediados de este mes dos hombres nativos de Jamaica fallecieron en un tiroteo ocurrido frente a una clínica de atención de urgencias en El Bronx (NYC) al comenzar el fin de semana largo por el feriado Juneteenth.

Previamente el 9 de junio un hombre de 41 años murió tras recibir un disparo dentro de un bus MTA a media tarde en El Bronx (NYC), durante una presunta pelea con un adolescente que hablaba en voz muy alta por teléfono. También este mes los fiscales informaron que, al parecer, dos hispanos utilizaron un dispositivo de rastreo GPS para acechar a un amigo antes de matarlo a tiros frente a su madre mientras le robaban sus joyas de diamantes en El Bronx (NYC) en 2025.