Ex convicto mató a su madre a golpes con una patineta en hogar en Nueva York: sospecha policial

Wei Hou, un hombre con antecedentes penales y que salió de prisión estatal en octubre, ahora ha sido acusado como sospechoso de haber matado a golpes a su madre de 76 años en un apartamento del Lower East Side de Manhattan (NYC).

El sospechoso de 41 años fue detenido en Nochebuena por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en un motel en Schodack, al sur de Albany, la capital de Nueva York, informó ABC News. Según una fuente policial, resultó herido durante el arresto, por lo que fue hospitalizado, lo que retrasó su comparecencia ante el juez, pero no se dieron detalles de su condición de salud.

Zhu Hou fue encontrada muerta con aparentes lesiones por golpes contundentes tras una fuerte discusión familiar en su apartamento en Knickerbocker Village, en la intersección de las calles Monroe y Market, poco antes de las 8 p.m. del 19 de diciembre. Entre los objetos recuperados en la vivienda se encontraba una patineta ensangrentada, considerada como posible arma homicida.

La anciana presentaba múltiples heridas en la cabeza y el cuerpo. La patineta ensangrentada fue hallada junto a su cuerpo. La Policía de Nueva York centró inmediatamente su atención en el ex convicto después de que su hermano mayor descubriera el cuerpo de su madre.

Wei Hou enfrenta ahora cargos de homicidio. Había salido en libertad condicional de la prisión estatal el 14 de octubre tras cumplir cuatro meses de una sentencia de dos años por posesión de cocaína en el condado Oneida, al norte del estado Nueva York, según consta en los registros. Los alguaciles indicaron en un comunicado de prensa que tenía un extenso historial delictivo en varios estados.

Una vecina del edificio de apartamentos de la madre declaró a Daily News que no le sorprendió que el hijo fuera acusado. “No puedo decir que fuera inesperado. Sabía que quería hacerle daño a alguien y, desafortunadamente, fue a su madre”, dijo una mujer de 74 años que vive en el mismo piso. “Tenía problemas mentales. Creo que finalmente perdió el control”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Esta semana Basilisa Negrón, joven abuela de 47 años, murió baleada en el apartamento de su hija en Harlem (NYC) donde se había estado quedando desde que se separó de su pareja hacía unos dos meses.

La semana pasada Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY). También este mes Albert Torres fue detenido y acusado de apuñalar a sus ex suegros en su hogar en Brooklyn (NYC), matando al hombre y dejando gravemente herida a su esposa. Previamente un hombre y una mujer murieron apuñalados en una bodega en Long Island (NY) y su hijo de 30 años fue detenido como sospechoso. Además Durran Morgan fue hallado culpable de matar a tiros de su sobrino de 25 años durante una barbacoa familiar en St. Albans, Queens (NYC).

A fines de noviembre Emily Finn, joven de 18 años, murió baleada en Long Island (NY) dentro de la casa de su ex novio, quien luego se disparó a sí mismo. Además un joven de 26 años fue acusado del intento de homicidio de la amiga que lo había invitado a su casa para la cena de Acción de Gracias en un apartamento del Bajo Manhattan (NYC).

Igualmente en noviembre Kaseem Stukes (44) mató a su anciana madre, su hija y al novio de la joven antes de balearse a sí mismo, dejando cuatro muertos en un escalofriante episodio de violencia doméstica en un apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx.

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey tan solo un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado y a sí mismo antes de provocar un incendio en un hogar en Queens (NYC).

En septiembre Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). En marzo Johnette Booker fue sentenciada a 20 años de cárcel por golpear brutalmente y someter a ahogamiento a su primo autista quinceañero causando su muerte cuando estaba de vacaciones en su apartamento en el Upper West Side de Manhattan (NYC), hecho que la jueza calificó como el caso más triste de su carrera.

En 2024 Eduardo Vega se declaró culpable de matar a su yerno Rosahne McLaren en la entrada de la casa que la familia extendida compartía en Long Island (NY). En 2019 un hombre de 31 años fue apuñalado fatalmente durante una disputa con su suegro en un edificio residencial en Queens.



