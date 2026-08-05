Infracción vial llevó a arresto por homicidio en Nueva York

José Kuilan fue detenido como sospechoso de una infracción vial y terminó siendo acusado por un homicidio a balazos en El Bronx (NYC) que había sucedido unas horas antes.

Kuilan conducía un auto Toyota azul cuando fue interceptado por la Policía de Nueva York alrededor del mediodía del lunes tras realizar un giro a la derecha desde Bronxdale Av hacia Hunt Av sin activar la señalización. Tras detenerlo los agentes hallaron una gran cantidad de marihuana en su vehículo y lo vincularon con el tiroteo mortal del motociclista Trojan Hart, de 50 años, ocurrido a las 6 a.m. de ese mismo día en 672 Sagamore St, cerca de Birchall Av.

El sospechoso de 47 años fue acusado de homicidio y posesión de arma de fuego y drogas, además de la infracción de tránsito, entre otros cargos, reportó Daily News. El residente de Morningside Heights ya contaba ocho arrestos previos. Todos los nuevos cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Hart se había resguardado de la lluvia junto a su motocicleta bajo las vías elevadas de la estación del Metro Bronx Park East cuando recibió los disparos, según relataron sus amigos. En el lugar de los hechos se recuperaron siete casquillos de bala de 9 mm, informó la policía.

No está claro el motivo del crimen. Hart, quien falleció en la escena, trabajaba en la construcción y era un “buen hombre”, según comentó una amiga de la familia que se identificó únicamente como Arlene. Residía en el sur de El Bronx.

Ayer la Policía de Nueva York (NYPD) anunció cifras históricamente optimistas sobre la caída del crimen. Eso representa una mejoría, pues a principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de NYC había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo.

Pero a pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La semana pasada Luis Belis fue detenido por cargos de homicidio por el tiroteo de Jair Javier Vinces Cobena en marzo en Queens (NYC), en lo que parece haber sido un acto de sicariato. El 10 de julio Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem y nadie ha sido detenido por ese crimen.

En abril Guy Rivera fue sentenciado a una pena de entre 115 años y cadena perpetua por dispararle mortalmente al detective de NYPD Jonathan Diller durante una parada de tráfico en 2024 en Queens. En marzo de 2025 Enesin Delarosa fue detenido como sospechoso de huir de la policía a exceso de velocidad en un auto robado, chocando fatalmente a Devon Hughley quien se desplazaba en una moto en Harlem (Manhattan, NYC).