Madre baleada en un auto frente a su hijo llegando a casa en Nueva York

NYPD está buscando a dos hombres luego de que una madre de 34 años recibiese varios disparos anoche en su auto, frente a una vivienda en El Bronx (NYC), cuando estaba junto a su hijo adolescente.

La balacera se registró poco antes de las 10:10 p.m. afuera de una residencia en Hollywood Av en el barrio Throggs Neck. Según la Policía de Nueva York, los dos hombres armados estaban enmascarados cuando huyeron del lugar en una camioneta (SUV) gris, posiblemente marca Kia.

Según las autoridades, el crimen sucedió cuando la mujer llegó al lugar y su hijo de 15 años bajó del vehículo para abrirle el portón. El joven le gritó para alertarla del peligro y ella recibió los disparos mientras estaba sentada en el asiento del conductor.

La trasladaron de urgencia al hospital NYC Health + Hospitals/Jacobi, donde se espera que sobreviva. Su nombre no ha sido revelado. Los detectives aún desconocen qué provocó el tiroteo y continúan investigando el posible motivo. En el lugar de los hechos los agentes acordonaron el vehículo estacionado frente a la casa, mientras los investigadores examinaban el interior y los daños causados por las balas.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, el mes pasado Julia Anderson (39) murió baleada dentro de su auto en El Bronx (NYC), y días después su tío fue detenido. La policía sospecha que el crimen fue consecuencia de una disputa sobre quién heredaría la casa que compartían.

La semana pasada la Policía de Nueva York (NYPD) anunció cifras históricamente optimistas sobre la caída del crimen. Eso representa una mejoría, pues a principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de NYC había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo.

Pero a pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, fiestas, eventos deportivos, el transporte público, autos privados, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La madrugada de ayer John Núñez, adolescente de 16 años, murió tras recibir un disparo en una vivienda que estaba visitando en El Bronx (NYC). También este mes José Kuilan fue detenido como sospechoso de una infracción vial y terminó siendo acusado por un homicidio a balazos que había sucedido unas horas antes. Además un trabajador fue baleado dentro de una bodega durante un presunto robo en el Bajo Manhattan (NYC).

En julio Luis Belis fue detenido por cargos de homicidio por el tiroteo de Jair Javier Vinces Cobena en marzo en Queens (NYC), en lo que parece haber sido un acto de sicariato. También ese mes Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem y nadie ha sido detenido por ese crimen.



