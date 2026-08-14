Quinceañero murió baleado en apartamento en Nueva York: 2do caso en menos de 3 días

Riley Billingslea, adolescente quinceañero, fue hallado muerto con una herida de bala en la cabeza dentro de un apartamento que estaba visitando en El Bronx (NYC) la tarde del miércoles.

Fue el 2do caso parecido en menos de 3 días, luego de que la madrugada del lunes John Núñez, adolescente de 16 años, murió tras recibir un disparo en una vivienda que estaba visitando en El Bronx (NYC). Horas después, también en ese condado, una mujer fue fatalmente baleada dentro de su auto cuando llegaba a casa, frente a su hijo. En tanto, esta semana NYPD anunció que había decomisado más de 3,200 armas en 2026 y que los homicidios han caído a mínimos históricos.

Billingslea fue encontrado sin vida poco antes de las 5:30 p.m. del miércoles en el sector Kingsbridge Heights. Mientras la Policía de Nueva York investigaba, se localizó a un amigo suyo, de apenas 13 años, con una herida de bala superficial en el torso. Este niño fue trasladado al Hospital St. Barnabas en condición estable y relató a los detectives que un adolescente de 16 años había disparado en la cabeza al quinceañero durante una discusión en un apartamento, situado en un 5to piso en 2825 Claflin Av, cerca de West 197th St.

“Iba a hacerle daño”, dijo a la policía el menor que sobrevivió. El presunto agresor sacó de su mochila el arma -que aún no ha sido recuperada- y abrió fuego contra Billingslea, según declaró el niño. Tras recibir el roce de la bala, el menor herido huyó hacia su propio apartamento en busca de ayuda.

Los detectives investigan las circunstancias que condujeron a que ambos adolescentes recibieran disparos. Mientras la policía busca al responsable de la muerte de Billingslea, su familia de la víctima está sumida en el dolor. Su abuela, Elaine Rogers, dijo que se enteró de lo sucedido cuando dos amigos de su nieto se presentaron en su casa el miércoles por la noche.

“Es mi único nieto, mi único nieto”, dijo Rogers a CBS News. “Llamé al 911. Parece que fui la única que llamó. Nadie en el lugar llamó a la policía. No logro entenderlo. Quizás podrían haberlo salvado si alguien más hubiera llamado”.

“Era un chico muy respetuoso. Me ayudó varias veces. Cuando volvía del supermercado, él me ayudaba con las bolsas y todo eso”, dijo la vecina Verónica Mejía sobre Billingslea. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que Nueva York reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Al menos nueve menores de 18 años han sido víctimas de homicidios en la ciudad de Nueva York en lo que va de año, acotó ABC News.

Este mes José Kuilan fue detenido como sospechoso de una infracción vial y terminó siendo acusado por un homicidio a balazos que había sucedido unas horas antes en El Bronx (NYC). Además un trabajador fue baleado dentro de una bodega durante un presunto robo en el Bajo Manhattan (NYC).

En julio Luis Belis fue detenido por cargos de homicidio por el tiroteo de Jair Javier Vinces Cobena sucedido en marzo en Queens (NYC), en lo que parece haber sido un acto de sicariato. También el mes pasado Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem y nadie ha sido detenido por ese homicidio.