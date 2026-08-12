Trump busca “detener desastre” del impuesto de Mamdani al 2do hogar en “inmunda y decadente” Nueva York

Donald Trump se sumó a la polémica del impuesto a las segundas residencias (pied-à-terre) de la ciudad de Nueva York y declaró que está evaluando si el gobierno federal “tiene algún derecho legal para evitar este desastre antes de que sea demasiado tarde”.

“El impuesto a las segundas residencias (pied-à-terre) de Nueva York le está costando una fortuna a la ciudad y al estado, ya que los ingresos que finalmente se obtendrán son insignificantes en comparación con los impuestos que pagaban las decenas de miles de personas que están huyendo de la ciudad para no volver jamás. ¡Florida, Texas y muchos otros estados están ganando una fortuna absoluta! Este peligroso «experimento» político en Nueva York destruirá lo que alguna vez fue una gran ciudad y un gran estado. Es una gestión totalmente propia de aficionados, y resulta difícil, como presidente de Estados Unidos de América, quedarse de brazos cruzados y ver cómo sucede esto, especialmente tratándose de un lugar que alguna vez amé”, escribió ayer Trump en una publicación en Truth Social.

“La ruina financiera y posteriormente social es una certeza absoluta; y, para colmo, los radicales de izquierda y sus fanáticos imponen el cobro de tarifas por congestión vehicular. Esto no funciona en Estados Unidos y debe detenerse ¡YA! Estoy evaluando si el gobierno federal tiene alguna facultad legal para evitar este desastre antes de que sea demasiado tarde para los millones de personas que aprecian Nueva York y desean verla prosperar, en lugar de convertirse en un lugar inmundo, decadente y plagado de delincuencia, objeto de burlas y desprecio“, continuó Trump, nativo de Queens (NYC).

En ese mensaje Trump hizo referencia a que desde el año pasado buscó ferozmente anular la Tarifa de congestión (CBDTP, Central Business District Tolling Program) que se cobra para circular en Midtown y el Bajo Manhattan. Hasta que en marzo de 2026 Lewis Liman, juez federal en NYC, dictaminó que fue ilegal ese intento de Trump, dando un gran triunfo para la gobernadora demócrata Kathy Hochul, quien este año busca la reelección.

Ahora, el plan de Trump de buscar la intervención federal contra el impuesto inmobiliario -impulsado por el alcalde Zohran Mamdani y aprobado por la legislatura del estado Nueva York a finales de mayo con el apoyo de la gobernadora Hochul- se produjo un día después de que el lunes un juez en Staten Island bloqueara temporalmente la nueva medida, en apoyo a una demanda privada.

Al momento Mamdani no ha comentado la amenaza de Trump de impugnar el impuesto a las segundas residencias. Al ser consultada sobre la demanda en curso presentada por propietarios, la oficina remitió a CNBC las declaraciones que el alcalde hizo el lunes en una conferencia de prensa, donde aseguró que “esperamos defender enérgicamente la postura de nuestra ciudad ante los tribunales”.

Trump y Mamdani llevan una compleja relación verbal, con dos encuentros en persona en la Casa Blanca. “Creo que éste alcalde va a hacer cosas realmente geniales”, afirmó Trump sobre Mamdani el 21 de noviembre, tras su primera reunión, luego de meses de ataques mutuos durante la campaña municipal en 2025, cuando el mandatario lo calificó de “extranjero ilegal”, “comunista sin experiencia y con un historial de fracaso total”, amenazó con arrestarlo con ICE y pidió votar por su rival, Andrew Cuomo. Mientras el socialista Mamdani llamó “fascista y déspota” a Trump, incluso tras aquella primera visita.

En febrero el alcalde de Nueva York visitó por segunda vez a Trump en la Casa Blanca. Desde entonces Mamdani ha insistido en defender su relación con el mandatario republicano, quien lo ha acusado de estar “destruyendo a Nueva York”, más recientemente en relación al impuesto pied-à-terre.

Polémico impuesto inmobiliario

Wayne Ozzi, juez de Staten Island, bloqueó el lunes temporalmente la polémica implementación del impuesto a las segundas residencias (pied-à-terre) en NYC impulsado por el alcalde Mamdani, y apoyado por la gobernadora Hochul.

Poco después del fallo, la alcaldía presentó una solicitud de autorización para apelar, medida que suspende la orden en los tribunales de primera instancia. “La ciudad continuará con la implementación del impuesto pied-à-terre“, afirmó Matt Rauschenbach, portavoz del alcalde, citado por CBS News.

“No estamos de acuerdo con el fallo de hoy, pero confiamos tanto en el recargo pied-à-terre como en la capacidad de la ciudad para implementarlo de manera justa y eficaz”, afirmó Rauschenbach en un comunicado.

Esta medida del juez paraliza temporalmente la ejecución de una de las promesas electorales clave de Mamdani en 2025: gravar a los ricos. La orden judicial suspendió la aplicación del recargo a las segundas residencias de alto valor en la ciudad mientras avanza una demanda presentada por un grupo de propietarios.

La demanda alega que la ciudad gestionó mal la implementación al incluir a muchas personas que residen permanentemente en sus viviendas en una lista de 900,000 propietarios sujetos al impuesto, además de enviar cartas a otras 17,000 personas. El juez Ozzi señaló durante la audiencia que las notificaciones fiscales enviadas a los propietarios causaban un perjuicio irreparable, ya que no explicaban por qué los destinatarios habían sido seleccionados para el recargo ni advertían que aquellos que no solicitaran una exención quedarían sujetos al impuesto.

En virtud de la orden de restricción temporal, el juez exigió a la alcaldía retirar el registro fiscal público y se le prohibió emitir notificaciones adicionales mientras la orden estuviera vigente. La próxima audiencia está programada para el 31 de agosto, señaló CNN.

Staten Island fue el único condado donde Mamdani no ganó en las elecciones de 2025 y la semana pasada en una visita a un acto de NYPD allí fue abucheado.

El impuesto pied-à-terre establece un recargo sobre las residencias que no son vivienda habitual en la ciudad de Nueva York, valoradas en al menos $5 millones de dólares, así como sobre condominios y cooperativas de vivienda valorados en $1 millón o más. El impuesto fue aprobado en mayo por la gobernadora como parte del presupuesto estatal para entrar en vigencia el 1 de julio. Establece tasas que oscilan entre 0.8 % y 6.5%, según el tipo y el valor de la propiedad. En teoría sólo estaría vigente hasta el 30 de junio de 2031, fecha de expiración prevista.

Los residentes de los cinco distritos que consideran que sus viviendas están siendo objeto de un trato injusto debido al nuevo impuesto del alcalde disponían originalmente hasta este 21 de agosto para apelar. Pero luego fue extendido hasta el 18 de septiembre el plazo para demostrar que residen en esas viviendas a tiempo completo, informaron Mamdani y el comisionado del Departamento de Finanzas, Richard Lee, publicó Gothamist.

Mamdani compartió el 15 de abril (Tax Day) un polémico video suyo en el que festejaba el nuevo impuesto al 2do hogar “de los ricos” (pied-à-terre), frente al edificio 220 Central Park South, donde en 2019 Kenneth Griffin, director ejecutivo de Citadel, adquirió un penthouse por una suma aproximada de $238 millones de dólares, batiendo así el récord de la vivienda vendida al precio más alto en la historia de Estados Unidos.

En respuesta, Griffin afirmó que su empresa había comenzado a redirigir sus inversiones de Nueva York a Miami. El impuesto también ha sido rechazado por el mandatario Trump y el sector inmobiliario, al que su familia ha estado vinculado por décadas.