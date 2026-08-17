Nothing Bundt Cakes presenta sabores de otoño: el regreso del pastel Biscoff y nuevas delicias

Los sabores de especias están de regreso a Nothing Bundt Cakes. A partir de este 17 de agosto, la marca trae de vuelta su aclamado pastel de Crema de Galletas Biscoff y dos nuevos sabores en versión Pop-Up Bundtlet: Pastel de Brownie Galáctico y Pastel de Tarta de Manzana.

Una celebración dulce para el regreso a clases

Esta nueva línea llega justo a tiempo para la temporada de otoño y para celebrar el regreso a clases, acompañada por la iniciativa 10 Million Bites of Joy, la cual estará activa durante seis semanas, del 24 de agosto al 4 de octubre. El anuncio del retorno de la edición Biscoff se volvió viral rápidamente, al ser uno de los favoritos de los fanáticos.

La visión detrás del menú de temporada

El director ejecutivo de Nothing Bundt Cakes, Dolf Berle, explicó que estas propuestas están pensadas para acompañar a los clientes en el inicio de sus nuevas rutinas:

“En Nothing Bundt Cakes creemos que la alegría está hecha para ser compartida. El regreso del pastel de crema de galletas Biscoff, junto con dos nuevos y emocionantes sabores temporales, ofrece a nuestros clientes aún más maneras deliciosas de hacerlo, ya sea para celebrar un hito en la vuelta al cole, reconectar con sus seres queridos o simplemente darse un capricho”.

Calendario de lanzamientos y fechas clave

17 de agosto al 11 de octubre: Disponible el pastel de Crema de Galletas Biscoff , elaborado con un bizcocho especiado, relleno de crema Biscoff y decorado con una lluvia de galleta crujiente sobre la superficie. Se puede disfrutar en todos los tamaños de pastel Bundt.

Disponible el pastel de , elaborado con un bizcocho especiado, relleno de crema Biscoff y decorado con una lluvia de galleta crujiente sobre la superficie. Se puede disfrutar en todos los tamaños de pastel Bundt. 24 de agosto al 6 de septiembre: Llega el Pastel Brownie Galáctico , ideal para los amantes del chocolate. Posee una textura esponjosa y suave, cubierto con glaseado de masa de brownie y decorado con chispas de colores. Disponible únicamente en tamaño Bundtlet.

Llega el , ideal para los amantes del chocolate. Posee una textura esponjosa y suave, cubierto con glaseado de masa de brownie y decorado con chispas de colores. Disponible únicamente en tamaño Bundtlet. 14 al 27 de septiembre: Debut del Pastel de Tarta de Manzana, una mezcla reconfortante de sabores otoñales. Se trata de un bizcocho especiado relleno de manzanas dulces a la canela, cubierto con un crumble de azúcar moreno y mantequilla. Disponible únicamente en tamaño Bundtlet.

Puntos de venta y disponibilidad

Estas creaciones de edición limitada se pueden adquirir en todas las pastelerías Nothing Bundt Cakes de EE.UU., así como a través de su sitio web oficial y su aplicación móvil.

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