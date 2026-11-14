Mercados navideños de Nueva York: cuáles visitar este fin de semana y cuánto cuestan

Los mercados navideños de Nueva York ya están disponibles para el público y ofrecen este fin de semana opciones gratuitas para pasear, comprar regalos y disfrutar el ambiente de las fiestas.

Sin embargo, algunas actividades pueden tener un costo adicional: en Bryant Park, por ejemplo, patinar es gratis únicamente si llevas tus propios patines. Conocer los horarios y costos te ayudará a organizar una salida sin afectar demasiado tu presupuesto.

Union Square: casi 200 vendedores y entrada gratuita

El Union Square Holiday Market es uno de los mercados navideños más grandes de Manhattan. Su edición de 2026 comenzó el 12 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 24 de diciembre, con casi 200 vendedores locales y nacionales.

Encontrarás regalos hechos a mano, accesorios, decoraciones, alimentos y productos de pequeños negocios.

La entrada es gratuita y los horarios son:

Domingo a miércoles: 11:00 a. m. a 8:00 p. m.

Jueves y viernes: 11:00 a. m. a 9:00 p. m.

Sábados: 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

Es una alternativa para quienes buscan variedad y regalos de artesanos. Como hay numerosos puestos, conviene comparar precios antes de comprar y establecer un presupuesto para evitar gastos impulsivos.

Bryant Park: cuándo puedes patinar gratis

El Bank of America Winter Village, en Bryant Park, también ofrece entrada gratuita. Sus Holiday Shops funcionan del 28 de octubre de 2026 al 3 de enero de 2027.

El mercado abre de 11:00 a. m. a 8:00 p. m. de lunes a viernes y de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. los fines de semana.

Uno de sus principales atractivos es la pista de hielo. La entrada es gratuita si llevas tus propios patines y reservas un boleto. Si necesitas alquilarlos, el costo oscila entre $18.72 y $64.48, dependiendo del horario y la sesión. Los impuestos se cobran aparte.

Bryant Park puede ser una salida económica si solo recorres los puestos y disfrutas del ambiente. Si agregas patinaje, comida y otras actividades, el gasto aumentará.

Grand Central: un mercado navideño bajo techo

El Grand Central Holiday Fair ocupa Vanderbilt Hall, dentro de Grand Central Terminal, en el 89 East 42nd Street. Es una alternativa para quienes prefieren hacer compras bajo techo o buscan refugio del frío.

La edición de 2026 comenzó el 9 de noviembre y estará abierta hasta el 24 de diciembre. Sus horarios son:

Lunes a sábado: 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Domingos: 11:00 a. m. a 6:00 p. m.

El mercado permanecerá cerrado el Día de Acción de Gracias.

La entrada es gratuita y reúne aproximadamente 40 vendedores artesanales locales, con productos hechos a mano y opciones para regalos navideños.

Cómo evitar gastos innecesarios

Aunque los tres mercados tienen entrada gratuita, las compras, bebidas calientes, alimentos y actividades pueden elevar rápidamente el presupuesto.

Antes de salir, considera estas recomendaciones:

Establece una cantidad máxima para regalos y comida

Compara precios entre diferentes vendedores

Pregunta si aceptan devoluciones o cambios

Revisa los métodos de pago disponibles

Conserva los recibos y comprobantes de compra

Evita adquirir artículos grandes o frágiles si regresarás en transporte público

Los mercados también permiten apoyar a pequeños negocios y artesanos. En Union Square, por ejemplo, participan marcas vinculadas con Made in NYC, iniciativa que promueve productos elaborados por empresas de la ciudad.

Si buscas regalos originales, puedes encontrar adornos, velas, cerámica, accesorios y alimentos artesanales. Compara las opciones antes de decidir, pues los productos hechos a mano pueden tener precios superiores a los artículos de producción masiva.

Cómo llegar a los mercados navideños

Union Square, Bryant Park y Grand Central son accesibles mediante el metro de Nueva York. Si viajas desde Nueva Jersey, revisa las conexiones de tren y autobús hacia Manhattan antes de salir.

También conviene consultar el sitio de la MTA para verificar posibles cambios de servicio durante el fin de semana.

Si visitas los mercados con niños, elegir uno por día puede ayudarte a controlar los gastos de transporte, comida y compras adicionales.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre mercados navideños en Nueva York

¿Son gratuitos los mercados navideños de Nueva York?

Sí. Union Square, Bryant Park y Grand Central ofrecen entrada gratuita. Solo pagas por los productos que compras y las actividades adicionales.

¿Cuánto cuesta patinar en Bryant Park?

La entrada a la pista es gratuita si llevas tus propios patines y reservas un boleto. Si necesitas alquilarlos, el costo va de $18.72 a $64.48, según la sesión, más impuestos.

¿Hasta cuándo estarán abiertos los mercados?

Union Square y Grand Central permanecerán abiertos hasta el 24 de diciembre de 2026. Bryant Park mantendrá sus tiendas navideñas hasta el 3 de enero de 2027.

¿Cuál tiene más vendedores?

Union Square reúne casi 200 vendedores, por lo que ofrece una amplia variedad de artesanías, accesorios, alimentos y regalos.

¿Cuál conviene visitar si hace frío o llueve?

Grand Central es una buena alternativa porque su mercado funciona dentro de Vanderbilt Hall, en un espacio cubierto.

Conclusión

Los mercados navideños de Nueva York ofrecen alternativas para disfrutar las fiestas sin pagar entrada. Sin embargo, el costo de los regalos, la comida y actividades como el patinaje puede elevar el presupuesto.

La recomendación es elegir el mercado que mejor se adapte a tus planes, comparar precios y establecer un límite de gasto antes de salir. Así podrás disfrutar el ambiente navideño y apoyar a los artesanos locales sin comprometer el dinero destinado a otros gastos del hogar.

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