Menor embarazada tras ser abusada desde niña: sentencian a su “cuidador” en Connecticut

Roger Barriault, hombre de 63 años, fue sentenciado tras ser declarado culpable de abusar sexualmente de una menor a su cargo “miles de veces” durante varios años y dejarla embarazada en Bristol, Connecticut.

Barriault, quien no habló durante su audiencia de sentencia el jueves 13 de noviembre, fue arrestado el año pasado bajo cargos de agresión sexual. En septiembre se declaró culpable, lo que le permitió un castigo menor. Fue condenado a 25 años de prisión, con una suspensión condicional de la pena tras 10 años, y 20 años adicionales de libertad condicional.

La víctima, identificada públicamente como “Crystal”, declaró que los abusos comenzaron cuando tenía 9 años y continuaron hasta que huyó de la casa del acusado a los 20. Cuando tenía 12 años Barriault, su tutor legal, la dejó embarazada, destacó Daily News.

La policía también arrestó como cómplice a la esposa, Darlene Barriault, por poner en riesgo la integridad de una menor. Se declaró culpable el mes pasado y se espera que comparezca ante el tribunal en enero, acotó NBC News.

El tutor Barriault fue arrestado el año pasado después de que una mujer denunciara ante la policía haber sido abusada sexualmente por él más de 3,000 veces durante más de una década. La mujer, ahora de 29 años, declaró que él la violaba casi a diario. La policía afirmó que una prueba de ADN demostró que ambos habían tenido una niña producto del abuso sostenido.

Un informe de la Oficina del Defensor del Niño (OCA) indicó que la agencia sólo tuvo conocimiento de las acusaciones en febrero de 2024, y que a pesar de las numerosas denuncias, el Departamento de Niños y Familias (DCF) no contactó a la policía para alertarla.

En otro caso reciente de supuesta negligencia del DCF, la madre, su novio y su hermana han sido acusados luego de que una niña hispana fuese hallada muerta el 8 de octubre en un contenedor de basura tras años de violencia doméstica. La agencia reveló que hizo una videollamada con una niña que pensaron era Jacqueline Torres García, pero al parecer la madre usó a otra menor, porque su hija ya estaba muerta, según los cálculos forenses.

Abusos similares en el área triestatal

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

A principios de este mes un hombre de Wyandanch (Long Island, NY) fue declarado culpable por abuso sexual reiterado de su hija cuando tenía entre 12 y 14 años. Previamente un ex policía de Hamilton (NJ) acusado junto a su esposa de grabar abusos sexuales a menores fue hallado muerto en un parque estatal en Hopewell Township. Falleció a causa de una aparente herida de bala autoinfligida, informaron las autoridades.

En octubre un acusado de 63 años fue hallado culpable de violar a una niña, hija de una mujer con la que salía en Nueva Jersey. También este mes Isaías Garza fue declarado culpable de agredir sexualmente a un alumno suyo menor de edad y posteriormente ofrecerle dinero para que mintiera sobre el abuso, cuando era profesor de una escuela pública en Bridgeton (NJ).

Previamente un padre de 33 años fue condenado por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY). En septiembre otro padre en el condado Suffolk (NY) fue hallado culpable de agredir sexualmente a su hija de 5 años en múltiples ocasiones.

En junio un padre fue sentenciado a 48 años de cárcel en Long Island (NY) por abusar sexualmente de sus hijas cuando tenían 8 y 10 años. En abril un jurado halló culpable a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra desde que era una niña de 8 años hasta su adolescencia en Nueva York. En marzo un abuelo fue sentenciado a 25 años de prisión después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña.

En noviembre de 2024 un inmigrante indocumentado fue arrestado y acusado de abusar de una niña de 5 años en una casa compartida en Long Island (NY). En octubre de 2024 una mujer obtuvo $25 millones de dólares en una demanda contra su hermano por abuso sexual en Nueva York.

En julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión y 20 más de supervisión posterior a su liberación por abusar durante años de su hijastra menor de edad en un hogar en Center Moriches (NY). También ese año una mujer le dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente cuando era niña.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda