Hispano mató a ex esposa y luego trató de quitarse la vida: acusación en Nueva York

Marcos Marques Leal fue acusado de apuñalar hasta la muerte a su ex esposa Adriana Barbosa y luego intentar quitarse la vida en Long Island (NY).

El incidente ocurrió alrededor de las 8:15 p.m. del jueves en una vivienda ubicada en Granny Road, Farmingville, condado Suffolk. La policía que respondió a una llamada por violencia doméstica encontró a Barbosa, de 46 años, con heridas de arma blanca. Fue trasladada al hospital, donde la declararon muerta.

Marques Leal también fue llevado al hospital en grave condición. El sospechoso de 57 años fue acusado de homicidio, desacato criminal y poner en peligro el bienestar de un menor, pues un familiar adolescente que se encontraba en la vivienda también sufrió lesiones durante el ataque y fue llevado al hospital en condición estable.

Aún no está claro el motivo del crimen. Un vecino de la familia dice que eran una familia amable: una madre y un padre con hijos y un perro. Algunos residentes de la cuadra comentaron que éste fue un recordatorio de que nunca se sabe qué pasa a puerta cerrada. “Estoy muy, muy, muy conmocionada. Nunca he tenido problemas con él, gente muy amable”, declaró a ABC News la vecina Benvinda Viera.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Esta semana José William Funes Zabala fue sentenciado a cadena perpetua por apuñalar a muerte a su ex novia frente a su bebé de 2 años en Long Island (NY). También en el condado Suffolk una pareja mayor fue hallada sin vida con heridas de bala en un presunto homicidio-suicidio. La semana pasada Aiesha Walker (48) fue acusada de homicidio y posesión de armas en relación con la muerte del joven abuelo Kenneth Brewer, quien fue apuñalado en el apartamento de ella en Brooklyn (NYC).

El mes pasado una adolescente de 17 años murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. También en enero Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. También el mes pasado Fernando Jiménez Meza, chileno de 41 años, fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

Además Basilisa Negrón, joven abuela de 47 años, murió baleada en el apartamento de su hija en Harlem (NYC) donde se había estado quedando desde que se separó de su pareja hacía unos dos meses. En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

