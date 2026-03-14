“Podría ser su abuelo”: madre de inmigrante desmembrada habla tras arresto de esposo anciano en Queens, Nueva York

“Cuando lo escuché, me derrumbé y lloré, pues sentí un inmenso alivio al saber que, por fin, él iba a pagar por lo que hizo”, declaró desde la isla Trinidad en relación al arresto de su anciano yerno la madre de la joven inmigrante Salisha Ali, desmembrada en Queens (NYC).

Paula Sequea conversó en exclusiva con ABC News días después de que Rupchand Simboo, anciano de 75 años, fuese arrestado por la muerte de su joven esposa, cuyos restos fueron hallados en dos zonas en Queens en septiembre y este mes.

“Ni siquiera sé qué sentir. Ya no tengo sentimientos. No puedo sentirme feliz; tampoco puedo sentirme triste. Todas mis emociones se han bloqueado por completo. No siento nada”, insistió Sequea, quien ya llevaba meses sumida en desorientación por no saber de su hija.

El crimen aparentemente sucedió el 13 de julio de 2025, cuando la mujer de 34 años fue vista por última vez por un familiar durante una llamada por FaceTime. Ese mismo día Simboo presentó una denuncia por la desaparición de su esposa. Mientras tanto le dijo a la familia que ella se había marchado de casa y que había cortado todo contacto con todos. “Nos estuvo engañando de una manera terrible”, comentó Sequea.

Sequea afirma que tuvo una clara percepción respecto a la relación de su hija con un hombre que era 41 años mayor que ella, a quien esta conoció en 2022, mientras él visitaba Trinidad, su país de origen. Para entonces Ali ya tenía tres hijas. “Yo no aprobaba esa relación debido a la diferencia de edad; de hecho, le dije: ´Él podría ser tu abuelo´. Pero ella me respondió: ´No es un matrimonio de ese tipo. Él solo intenta ayudarnos a mí y a las niñas´, relató.

Ali era nativa de Guyana y luego emigró a Trinidad. Simboo la trajo a EE.UU. en 2023 y fue su patrocinador migratorio tras casarse al año siguiente, con la esperanza de ella de forjarse una vida mejor. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran los problemas en ese supuesto paraíso.

“Él se volvió cada vez más controlador; intentaba dominarla diciéndole: ´No vayas aquí, no vayas allá´. Incluso le decía que no fuera a trabajar, que se quedara en casa. Y ella le decía: ´No vine aquí para ser ama de casa; vine para trabajar y establecerme´”, relató su madre.

Sequea comentó que creyó todo lo que Simboo le decía hasta que el 23 de octubre los detectives la llamaron y le pidieron que identificara unas marcas corporales. “Cuando vi los tatuajes con los nombres de sus tres hijas, entonces supe que había muerto”. Pero Ali no fue declarada fallecida hasta este mes, cuando nuevos restos fueron hallados, lo que llevó al arresto de su anciano esposo.

Arresto 8 meses después de un crimen escalofriante

Ali nunca imaginó que su matrimonio con un hombre mucho mayor que ella que la ayudó a emigrar legalmente a EE.UU, terminaría en tragedia apenas un año después.

Esta semana el anciano de 75 años fue arrestado y acusado de haber matado y desmembrado a su joven esposa el verano pasado y arrojado sus restos en al menos dos sitios en Queens (NYC). Tras el descubrimiento de su torso en una bolsa de basura en Queens en septiembre pasado, sus parientes en Trinidad temieron lo peor. El hallazgo de su cabeza en otra zona de ese condado el jueves 5 de marzo confirmó sus peores temores.

Al acceder a la aplicación Life360 en su teléfono celular, los policías se enteraron de que Simboo había visitado el Refugio de Vida Silvestre Jamaica Bay en Broad Channel y las afueras de Idlewild Park en Rosedale, cerca del aeropuerto JFK, los dos lugares donde finalmente se descubrieron los restos de su esposa.

La aplicación lo situó en esos dos lugares remotos menos de 48 horas después de que su esposa desapareciera el 13 de julio, según informaron los fiscales al imputarlo este miércoles por homicidio, ocultación de cadáver y manipulación de pruebas físicas.

Aún no se ha determinado la causa de la muerte. El motivo del crimen fue “celos”, dijo una fuente policial a Daily News. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Migrantes abusadas

Las circunstancias de la relación marital entre Simboo y Ali no están claras, pero se sabe que muchas mujeres son víctimas de abusos bajo promesas y/o amenazas relacionadas con su estatus migratorio.

El mes pasado Erick Acevedo fue acusado por su presunta participación en una red internacional que traficó a mujeres del exterior y diversas partes de Estados Unidos para explotarlas sexualmente en Long Island (NY) durante aproximadamente tres años.

En agosto Shane Millan fue sentenciado a prisión federal tras admitir que ordenó a varias mujeres migrantes que le mostraran los senos durante el proceso de admisión a Estados Unidos cuando era agente activo de la Patrulla Fronteriza (CBP) en el norte del estado Nueva York.

En julio Marilyn Roque fue sentenciada a siete años y medio de prisión tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración, informó la Fiscalía del Distrito de Queens (NYC). En marzo de 2025 José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales.

En 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

En 2022 agentes del FBI descubrieron más de 1,600 anuncios en línea asociados con Ysenni Gómez que promocionaban la prostitución. Para ello forzaba a inmigrantes usando falsas promesas de empleo y amenazas de deportación, según los federales. También ese año ocho sospechosos fueron arrestados por la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) porque presuntamente operaban una red “horrible” de trata de mujeres en la que las víctimas eran “atraídas a este país con la promesa de una vida mejor”, según la fiscalía.

Previamente Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. Además, cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a NY y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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