Hispana robó $10 millones a sus jefes y los gastó en Gucci, Versace y Louis Vuitton: FBI en Nueva York

Catalina Corona, mujer de 62 años, se declaró culpable de haber robado $10 millones de dólares a sus empleadores, anunció Joseph Nocella Jr., Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York.

Corona trabajaba como asistente personal para un matrimonio de edad avanzada en Long Island (NY), acotó PIX11 News. “La declaración de culpabilidad (…) significa que la acusada ha rendido cuentas por un plan calculado que desvió cerca de $10 millones de dólares de los mismos empleadores que confiaron en ella”, comentó el fiscal federal en un comunicado.

Joseph Nocella y James C. Barnacle, Jr., Director Adjunto a cargo de la Oficina de Campo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva York, anunciaron la declaración de culpabilidad el miércoles.

Mientras trabajaba para las víctimas entre 2017 y 2024 Corona emitió repetidamente cientos de cheques para cobrarlos en beneficio propio sin el consentimiento de las víctimas, según documentos judiciales. La asistente luego usó el dinero para pagar las facturas de sus tarjetas de crédito y para adquirir artículos de marcas de alta gama, incluidas Louis Vuitton, Versace y Gucci, entre otras. Muchas de estas transacciones tuvieron lugar en Queens y Long Island. Corona se enfrenta a una pena de hasta 30 años de prisión, así como a restitución y multas.

En un caso similar, la semana pasada Donna Eckert, mujer de 66 años, llegó extraditada a Nueva York desde California para enfrentar cargos de hurto mayor por presuntamente haber robado $3.5 millones de dólares al Distrito Escolar Hempstead Union Free en Long Island.

También recientemente Murielle Misczak, ciudadana suiza y directora de la guardería privada Kinderhaus Brooklyn (NYC) fue acusada de malversar $2.75 millones de dólares de los fondos recaudados por concepto de matrículas; y la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island acusó a Sharon Blinn, mujer de 65 años, de haber desviado más de $1 millón de dólares de la empresa donde trabajaba.

El mes pasado la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island acusó a Sharon Blinn, mujer de 65 años, de haber desviado más de $1 millón de dólares de la empresa donde trabajaba. En diciembre cinco funcionarios de varias compañías de carga en el Aeropuerto JFK -el principal de Nueva York- fueron acusados ​​de sobornar a un alto empleado de Delta Airlines con más de $250,000 dólares en efectivo durante cinco años, además de viajes a Las Vegas y Atlantic City, para mantener sus lucrativos contratos, informó la Fiscalía General del estado Nueva York.

En agosto de 2025 Marc Lindor fue acusado de depositar un cheque alterado por valor de $1,7 millones de dólares en un banco en Long Island (NY) y luego retirar grandes cantidades de efectivo antes de ser detenido. También ese mes Michael Lucchesi (67), destacado médico del SUNY Downstate Medical Center en Brooklyn, fue sentenciado por malversar más de $1,4 millones de dólares para financiar una lujosa guardería canina y otros gastos personales.

En marzo de 2025 Damaris Beltré, preparadora de impuestos en Long Island (NY), fue acusada de estafar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por $12 millones de dólares, dinero que utilizó para comprar joyas, un auto Honda y una casa en República Dominicana, según la fiscalía. En 2024 Rafael Álvarez, preparador de impuestos en El Bronx (NYC) conocido como “el Mago”, fue acusado por el IRS de una estafa fiscal de $100 millones de dólares. Su plan fue calificado uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometidos por un sólo preparador en EE.UU. El director del FBI en Nueva York, James Smith, lo calificó como “un desaire deliberado contra la integridad del sistema tributario de nuestro país”.

En abril de 2024 un investigador de fraude del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) de la ciudad de Nueva York fue acusado como sospechoso de robar información de identidad durante la pandemia de COVID y luego venderla a un estafador en Nueva Jersey, alegaron las autoridades federales. También ese año un empleado MTA y un funcionario judicial se declararon culpables de robar $777,000 dólares en préstamos COVID en el punto álgido de la pandemia del coronavirus y fueron sentenciados.

En marzo de 2024 una mujer se declaró culpable de un plan de fraude de unos $3.5 millones de dólares durante seis años, cuando era Directora de Finanzas y Administración en la Universidad de Nueva York (NYU).

En otro caso de estafa con fondos públicos en Nueva York, en marzo de 2024 una hispana que trabajaba en la Administración de Servicios para Niños (ACS) fue acusada de haber robado miles de dólares que estaban destinados a menores desfavorecidos, falsificando sus firmas para alimentar su lujoso estilo de vida, denunciaron los fiscales de Manhattan.

También unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia en 2024.

Más temprano ese año 55 empleados de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) y 15 jubilados fuesen detenidos el 6 de febrero. La lista incluyó a varios hispanos identificados como “súper” de edificios en varios condados. Fue el mayor número de cargos federales de soborno presentados en un sólo día en la historia del Departamento de Justicia (DOJ).

Igualmente en 2024 un abogado de Nueva York que había representado a celebridades fue acusado de robar casi $3,8 millones de dólares a varios clientes de bienes raíces en Brooklyn (NYC), muchos de ellos ancianos. Luego fue hallado muerto.