Pareja hallada sin vida en hogar y parque en Queens, Nueva York: posible homicidio suicidio

Mary Kate Golding fue encontrada fatalmente apuñalada en su apartamento en Queens (NYC) y su esposo Joseph Azzaretto fue hallado horas más tarde ahorcado en un parque cercano, en lo que aparenta ser un caso de homicidio suicidio.

El hijo de la pareja, un bebé de unos 11 meses de edad, fue encontrado ileso en el apartamento junto al cuerpo de su madre. Los agentes que respondieron a una llamada al 911 a las 12:24 a.m. del martes por una agresión encontraron a la mujer de 34 años sin vida, con un cuchillo clavado en la espalda, dentro de su apartamento en el sótano de un edificio en 41st St. cerca de 19th Ave en Astoria.

Según los vecinos, los abuelos maternos acudieron al lugar y pudieron llevarse al bebé, mientras que la policía identificaba rápidamente al esposo de 33 años, como una persona de interés en la investigación. Un video revisado por el Daily News captó a Azzaretto fuera del edificio hablando por teléfono celular antes de subir a un automóvil y marcharse.

Unas seis horas después, fue hallado ahorcado -en un aparente suicidio- a unas 2 millas (3 kilómetros) de distancia, en Astoria Park, indicó NYPD. Las autoridades señalaron que nunca antes habían recibido llamadas de emergencia relacionadas con ese apartamento; sin embargo, los vecinos comentaron que, desde que la pareja se mudó allí hace unos dos meses, Azzaretto se había ganado la fama de ser una persona de carácter irascible que discutía por los espacios de estacionamiento y con los residentes que bloqueaban la entrada de su garaje. Poco después de instalarse con su familia, él había colocado letreros reclamando dichos espacios para su uso exclusivo.

Los vecinos indicaron que la pareja trabajaba en la industria cinematográfica. Específicamente Golding se desempeñaba como directora y decoradora de escenarios, habiendo trabajado en la comedia romántica de Jennifer Lopez de 2022 Marry Me, así como en The Big Sick y The Marvelous Mrs. Maisel, según su perfil en IMDB.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

A fines de junio Amy Steadman, abuela de 64 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Mechanicville (NY) y la policía sospecha que mató a su hija y a sus cuatro nietos niños, también hallados allí. En abril Tomeka Kamwani, enfermera y madre de cuatro hijos, murió baleada por su ex pareja, quien posteriormente se quitó la vida en un hogar en Swedesboro (NJ); además un joven de 20 años y su novia de 18 fueron hallados muertos a tiros en un apartamento en Queens (NYC) de madrugada, en otro caso de homicidio-suicidio.

En marzo un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey. En noviembre Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx (NYC).

En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En octubre de 2023 dos niños y sus padres fueron encontrados muertos dentro de una casa en Nueva Jersey en lo que las autoridades creen que fue un homicidio suicidio. En agosto de ese año un hispano mató a puñaladas a su pareja y dos bebés, y luego a sí mismo, dentro del apartamento que tenía asignado como “súper” en un edificio en el Upper West Side de Manhattan (NYC).

En el otoño de 2022 un hombre le disparó fatalmente a su madre y su esposa y luego condujo más de 12 millas hasta un campo de tiro en Newstead (NY), donde mató a su padre y luego a sí mismo. En julio de ese año una madre hispana de 36 años se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury de Connecticut.

En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda