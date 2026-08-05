Cadena perpetua por matar a su ex roommate violando orden de protección: sentencia en Nueva York

Pavel Orgaev, hombre de 62 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por apuñalar mortalmente a su ex roommate dentro del apartamento que antes compartían en Brooklyn (NYC).

Cuando ya no vivía allí, el acusado irrumpió en la vivienda de la víctima Dimitri Buvenov (45) en Brighton Beach en plena madrugada, violando una orden judicial, y lo atacó por sorpresa el 11 de mayo de 2020, aproximadamente a las 3:30 a.m.

“Se trató de un ataque brutal y premeditado, perpetrado en la supuesta seguridad del hogar de la víctima. El acusado ignoró una orden judicial, regresó al apartamento que habían compartido y arrebató una vida con extrema violencia en un acto atroz. La sentencia de hoy hace que rinda cuentas por ese daño”, declaró el miércoles el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, en un comunicado.

Orgaev fue condenado por el juez Eugene Guarino, del Tribunal Supremo de Brooklyn. Había sido declarado culpable de homicidio, allanamiento de morada y desacato penal el 6 de diciembre de 2024, tras un juicio con jurado.

Según las pruebas, hasta principios de mayo de 2020 Orgaev y Buvenov vivieron juntos en un apartamento en el sótano de un edificio. Tras un presunto altercado físico entre ambos que resultó en fracturas costales para la víctima, el acusado fue detenido y se emitió una orden de protección que le obligaba a mantenerse alejado. Pero días más tarde Orgaev se desplazó a pie desde su nueva residencia cercana hasta su apartamento previo. Violando la orden judicial, entró ilegalmente en la vivienda y apuñaló mortalmente a la víctima en numerosas ocasiones. Buvenov fue hallado muerto en el interior del apartamento.

Violencia entre roommates

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En junio Liyong Ye fue condenado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua tras declararse culpable de matar a su roommate -una madre- y herir con un martillo a los niños de la víctima en Brooklyn (NYC). También en junio Kristin Sculley, joven de 22 años, fue acusada de homicidio por apuñalar a su amigo Robert Carragher III (28) mientras dormía en su domicilio en el condado Nassau de Long Island (NY).

En marzo Oumou Bah fue arrestada y acusada de apuñalar a dos mujeres mayores con las que convivía en un apartamento en Brooklyn (NYC), matando a una e hiriendo gravemente a la otra. En noviembre Nicholas McGee fue sentenciado a prisión de por vida por matar y descuartizar a su roommate ex convicto Kawsheen Gelzer y luego guardar los restos en la nevera de un apartamento en Brooklyn (NYC).

En febrero de 2025 NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate luego admitió haberlo matado y cortado en pedazos. En el otoño de 2024 Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En marzo de 2024 un hombre fue desmembrado en su apartamento en El Bronx (NYC) por un amigo de infancia que se había convertido en activista penal tras pasar 25 años preso. Y en abril de ese año Somorie Moses (47), traficante sexual conocido como “Sugar Bear”, fue sentenciado a 10 cadenas “perpetuas” en el Tribunal Federal de Brooklyn (NYC) tras declararse culpable de matar, desmembrar y congelar a su novia Leondra Foster, a quien alquilaba a otros hombres.

En julio de 2024 una mujer fue encontrada muerta con la cabeza baleada dentro de un saco de dormir abandonado en Midtown East, Manhattan (NYC) y luego su roommate fue detenido como sospechoso. Y un hombre fue asesinado y mutilado en su apartamento El Bronx (NYC) y algunos de sus restos fueron hallados en un carrito de compras en Yonkers; luego su roommate fue detenido y acusado.

En abril de 2023 un hombre de 62 años fue arrestado como sospechoso de apuñalar fatalmente a su compañero de vivienda en Brooklyn. En diciembre de 2022 un ex convicto de 46 años se entregó a la policía como sospechoso de dispararle fatalmente a su vecino en medio de una larga discusión sobre el ruido que hacía en su residencia en El Bronx. También ese mes una joven modelo de 27 años murió apuñalada por su compañera de habitación en un refugio en Midtown Manhattan porque al parecer estaba escuchando música a alto volumen.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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