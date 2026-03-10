Latina mató a su novio en apartamento en Queens, Nueva York: acusación

Odeylin González, mujer con antecedentes de drogadicción, fue arrestada como sospechosa de la muerte de un hispano de 59 años dentro del edificio de viviendas de apoyo de Queens (NYC) donde él vivía.

La mujer de 33 años está acusado de matar a Felipe González González dentro de su apartamento en la “Barbara Faron Residence”, un edificio de nueve pisos en Nameoke Ave. cerca de Redfern Ave. en Far Rockaway. A pesar de tener apellidos similares, el finado y la sospechosa no son parientes.

Presuntamente estranguló y mató a la víctima en algún momento de los dos días previos de que fuese hallado sin vida alrededor de las 2:30 p. m. del 30 de enero de este año, con lesiones visibles en la cara y la cabeza.

La Oficina del Médico Forense de la ciudad (OCME) dictaminó la muerte de la víctima como homicidio el 6 de febrero y la policía arrestó a González el 25 de ese mes. Ha estado detenida sin derecho a fianza hasta su próxima comparecencia ante el Tribunal Penal de Queens el 28 de abril, acusada de homicidio y obstrucción criminal de la respiración.

Un vecino de la víctima, quien se identificó solo como Abraham, cree que la víctima y la sospechosa mantuvieron una relación romántica durante aproximadamente un año. Daily News. “Había días tranquilos y días ruidosos”, dijo sobre su relación. “Tenían sus días. Tenían sus momentos”. Y agregó que la sospechosa blandía un cuchillo de cocina cuando estaba molesta con alguien.

“Un cuchillo grande… Siempre que tenía una confrontación, esto era lo que usaba y sacaba”, afirmó. “Era exigente. Era una mujer muy agresiva”. “Solo sé que era problemática”, añadió. “Muy problemática”.

El edificio alberga a personas que antes vivían sin hogar y se recuperaban de trastornos de salud mental, y la víctima vivía sin problemas, según una fuente policial.

La sospechosa, quien según la Policía de Nueva York vive en una casa a unas tres cuadras de distancia, era un “problema persistente en el edificio”, dijo la fuente de NYPD. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en febrero Aiesha Walker (48) fue acusada de homicidio y posesión de armas en relación con la muerte de su pareja, el joven abuelo Kenneth Brewer (47), quien fue apuñalado en el apartamento de ella en Brooklyn (NYC).

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. También ese mes Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. Igualmente ese mes el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

Además Basilisa Negrón, joven abuela de 47 años, murió baleada en el apartamento de su hija en Harlem (NYC) donde se había estado quedando desde que se separó de su pareja hacía unos dos meses. En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ www.988lineadevida.org https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o

El año pasado tres hombres fueron baleados, uno de ellos mortalmente, dentro de un apartamento en un edificio de lujo en Brooklyn (NYC).