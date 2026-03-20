Dos hermanas baleadas en casa por ex novio furioso que huyó: cacería policial en Nueva York

Dos hermanas fueron baleadas anoche en su hogar en Brooklyn (NYC) y aunque en principios sobrevivieron una de ellas se encuentra en estado crítico.

La Policía de Nueva York busca al ex novio de la menor de las víctimas como sospechoso de la balacera sucedida en un edificio residencial en Fulton St cerca de Utica Avenue, en el barrio Bedford-Stuyvesant, alrededor delas 10:30 p.m. del jueves. Huyó y al momento el agresor armado permanece prófugo, alertó Daily News.

Los vecinos escucharon múltiples disparos y alertaron a la policía, cuyos agentes encontraron a una joven de 21 años con el cuerpo acribillado, según indicaron las autoridades. La hermana mayor de la víctima, de 40 años, también se encontraba en el lugar con una herida de bala en el abdomen. Los servicios de emergencia trasladaron a ambas víctimas al Kings County Hospital, donde el estado de la hermana menor fue reportado como crítico. La mayor estaba en condición estable. Sus nombres no han sido revelados.

Hoy los detectives estaban rastreando la zona en busca de grabaciones de cámaras de vigilancia que pudieran ayudarles a dar con el pistolero. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada un hombre de 75 años fue acusado por la muerte de su joven esposa, desaparecida en julio de 2025 y cuyos restos fueron hallados en dos zonas en Queens (NYC). Además un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey.

También este mes Odeylin González, mujer con antecedentes de drogadicción, fue arrestada como sospechosa de la muerte de su novio latino dentro del edificio de viviendas de apoyo en Queens (NYC) donde él vivía. En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. Además Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. Igualmente ese mes el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

Además Basilisa Negrón, joven abuela de 47 años, murió baleada en el apartamento de su hija en Harlem (NYC) donde se había estado quedando desde que se separó de su pareja hacía unos dos meses. En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway.

En octubre de 2025 Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio. En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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