Joven asesinada en NJ: primer arresto luego de casi 36 años; podría haber más víctimas

Robert McCaffrey fue detenido en Carolina del Norte en relación con el homicidio de Lisa Marie McBride ocurrido hace 36 años en Nueva Jersey.

Los fiscales señalan que los avances en las pruebas de ADN los condujeron hasta McCaffrey, quien en el pasado fue sospechoso de la desaparición de su esposa en 2012 tras una pelea conyugal. El hombre de 54 años fue arrestado el viernes por la noche por un grupo de trabajo interestatal en la zona de los Outer Banks, en Carolina del Norte, informó ABC News.

Actualmente permanece detenido en ese lugar, a la espera de ser extraditado de regreso a Nueva Jersey para enfrentar cargos de homicidio, secuestro y robo con allanamiento de morada. McBride, de 27 años, desapareció el 22 de junio de 1990. Su cuerpo fue hallado por un cazador en octubre de ese mismo año en una zona boscosa.

Fue vista por última vez reunida con unos amigos en un bar situado en la antigua Route 23, en Newfoundland, West Milford (condado Passaic, NJ). La joven era empleada en un banco y al no presentarse a trabajar al día siguiente sus amigos y familiares comenzaron a preocuparse.

Su hermano acudió a su domicilio en Highland Lakes, pero no la encontró. A pesar de las exhaustivas labores de búsqueda, la policía nunca logró identificar a ningún sospechoso.

En 2014, tras ser arrestado en Carolina del Sur en relación con la desaparición de su esposa, Marjorie “Gayle” McCaffrey -cuyo paradero aún se desconoce desde el 18 de marzo de 2012-, el perfil de ADN de McCaffrey fue ingresado en el sistema CODIS.

En 2022, como parte de la investigación en curso, se exhumaron los restos de McBride con el fin de obtener una muestra de ADN definitiva para su comparación. La policía explicó que esta medida resultó indispensable debido a los avances en el análisis de ADN, y en particular, a las modernas técnicas de genotipado.

Finalmente en febrero de 2026 una coincidencia en el sistema CODIS permitió identificar el ADN como perteneciente a McCaffrey. La policía confirmó que McCaffrey residía en el condado Sussex de Nueva Jersey en la época en que desapareció McBride.

A pesar de haber sido sospechoso durante mucho tiempo, McCaffrey no fue imputado en relación con la desaparición de su esposa. Fue acusado de obstrucción a la justicia por manipular pruebas, pero nunca se le imputaron cargos en ese caso debido a la falta de pruebas. Cumplió aproximadamente cuatro años de prisión por ese cargo, indicó News Nation.

En tanto, los padres de McBride han fallecido desde entonces, y su hermano declinó hacer declaraciones a la prensa. Se insta a cualquier persona que posea información relacionada con este caso a comunicarse con la línea de pistas de la Unidad de Casos Sin Resolver de la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) llamando al 1-833-4NJ-COLD o enviando un correo electrónico a coldcase@njsp.gov; también pueden contactar al detective Dominic Rubino al (609) 477-2348. Se aceptan las pistas anónimas.

Otros misterios policiales en el área triestatal

La semana pasada Rex Heuermann, ´el asesino de Gilgo Beach´, sorprendió al declararse culpable de la muerte de 8 mujeres cuyos cuerpos habían sido encontrados a lo largo de Ocean Parkway en Long Island (NY) entre 1993 y 2010. En paralelo Shannan Gilbert desapareció en mayo de 2010, lo que desencadenó la búsqueda que condujo al hallazgo de muchos restos humanos; sin embargo, Heuermann no ha sido imputado por ese caso.

Desde 2001 está desaparecida Bianca Lebrón, quien entonces era una niña de 10 años y fue vista por última vez en las instalaciones de la antigua “Elias Howe School”en Bridgeport (Connecticut). También desde hace más de seis años está desaparecida la niña de origen mexicano Dulce María Alavez, vista por última vez en un parque en Nueva Jersey cuando tenía 5 años, en septiembre de 2019. Nadie ha sido identificado como sospechoso ni arrestado por el caso. La recompensa se fue elevando progresivamente y al momento se mantiene en $75,000 dólares.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. El mes pasado un hombre sin cabeza ni manos encontrado en una carretera en Nueva York en 1970 fue finalmente identificado, pero aún no se sabe quién cometió el espeluznante crimen.

En febrero un cuerpo hallado en una zona boscosa del condado Suffolk de Long Island (NY) fue identificado como el de Kathleen Harrison Trent (63). Su hijo, quien había reportado su desaparición, fue luego acusado del crimen.

En enero tres coacusados ​​fueron sentenciados por la muerte y desmembramiento de Malcolm Craig Brown (53) y su esposa Donna R. Conneely (59), una pareja de Yonkers (NY) cuyos restos fueron hallados en una carretera en Long Island en febrero de 2024.

En diciembre una mujer latina mayor fue hallada muerta afuera del New York Botanical Garden en El Bronx. También ese mes Andrew Dykes fue arrestado cerca de Tampa (Florida) como sospechoso de la muerte en 1997 de Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una playa en Long Island (NY), pero no fueron identificadas hasta 2025.

En noviembre Nicholas McGee fue sentenciado a prisión de por vida por matar y descuartizar a su roommate ex convicto Kawsheen Gelzer y luego guardar los restos en la nevera de un apartamento en Brooklyn (NYC). También ese mes John Paul Fernández fue identificado como la víctima cuyos restos fueron hallados en Nueva Jersey, 10 años después de ser reportado desaparecido.

En octubre una niña latina fue hallada muerta en un contenedor de basura en Connecticut y su madre, tía y padrastro fueron acusados de maltratarla fatalmente. En el otoño de 2025 también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En septiembre un padre, su esposa y su hijo adulto fueron acusados ​en relación con la muerte y el desmembramiento de un hombre que desapareció en Nueva Jersey y cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado. En julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011. También ese mes hallaron muerta a una mujer que se lanzó al Hudson River en Manhattan.

En marzo de 2025, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. También ese mes Junior Pérez Díaz fue arrestado y acusado de homicidio y secuestro, un día después de que su ex novia, Pamela Alcántara, residente de El Bronx, fuese hallada dentro de una maleta en las afueras de la ciudad, en Yonkers.

En febrero de 2025 NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate luego admitió haberlo matado y cortado en pedazos. En el otoño de 2024 Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En marzo de 2024 un hombre fue desmembrado en su apartamento en El Bronx (NYC) por un amigo de infancia que se había convertido en activista penal tras pasar 25 años preso. Y en abril de ese año Somorie Moses (47), traficante sexual conocido como “Sugar Bear”, fue sentenciado a 10 cadenas “perpetuas” en el Tribunal Federal de Brooklyn (NYC) tras declararse culpable de matar, desmembrar y congelar a su novia Leondra Foster, a quien alquilaba a otros hombres.

A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años. También ese año una mujer fue encontrada muerta con la cabeza baleada dentro de un saco de dormir abandonado en Midtown East, Manhattan (NYC) y luego su roommate fue detenido como sospechoso. Y un hombre fue asesinado y mutilado en su apartamento El Bronx (NYC) y algunos de sus restos fueron hallados en un carrito de compras en Yonkers; luego su roommate fue detenido y acusado.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

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