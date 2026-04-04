Hallan otro cadáver en ruta de camino y ciclismo en NJ

Un cadáver masculino fue hallado ayer en la ruta de senderismo Patriots Path en Nueva Jersey.

Se trata del 2do cuerpo encontrado a lo largo de este sendero en Morristown en menos de un año. El Patriots Path atraviesa los condados Essex, Hunterdon, Morris, Sussex y Warren de Nueva Jersey, y está abierto para la práctica de senderismo y ciclismo.

El fiscal del condado Morris, Robert J. Carroll, informó que el cuerpo fue descubierto en el sendero de 70 millas de extensión alrededor de las 3:00 p.m. del miércoles, cerca de Coal Av., detalló la estación radial NJ 101.5 FM.

Más tarde fue identificado como un hombre sin hogar de 43 años, conocido por frecuentar la zona de Morristown. La policía no reveló su nombre. Las autoridades indicaron que no se sospecha de ningún acto delictivo y que, por el momento, no existe peligro para el público, destacó Patch.com.

Este último descubrimiento no ha sido vinculado con el hallazgo de un cuerpo ocurrido el 13 de junio del año pasado. Ese día se encontró muerto a Stanley M. Robinson, hombre de 65 años y residente de Dover, en una propiedad de NJ Transit, cerca de una subestación situada a lo largo del sendero.

Más tarde un hombre y una mujer sin hogar -Enrique “Flaco” Vega, de 33 años, y Cassandra West, de 31 fueron acusados ??en relación con su muerte. El medio Morristown Green informó que West, madre de tres hijos, se declaró culpable de un cargo menor, pero no se presentó a su audiencia de sentencia en octubre.

También el mes pasado un cadáver fue encontrado cerca de las vías al oeste de la Estación de Tren Plainfield en Nueva Jersey. En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas.

En marzo Clyde A. Coppage, víctima de un caso sin resolver, fue identificado más de cinco décadas después de que se hallara su cuerpo sin cabeza ni manos en Andover, condado Allegany de Nueva York, el 20 de marzo de 1970.

En febrero un cuerpo hallado en una zona boscosa del condado Suffolk de Long Island (NY) fue identificado como el de Kathleen Harrison Trent (63). Su hijo, quien había reportado su desaparición, fue luego acusado del crimen.

En enero tres coacusados ​​fueron sentenciados por la muerte y desmembramiento de Malcolm Craig Brown (53) y su esposa Donna R. Conneely (59), una pareja de Yonkers (NY) cuyos restos fueron hallados en una carretera en Long Island en febrero de 2024.

En diciembre una mujer latina mayor fue hallada muerta afuera del New York Botanical Garden en El Bronx. También ese mes Andrew Dykes fue arrestado cerca de Tampa (Florida) como sospechoso de la muerte en 1997 de Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una playa en Long Island (NY), pero no fueron identificadas hasta 2025.

En noviembre Nicholas McGee fue sentenciado a prisión de por vida por matar y descuartizar a su roommate ex convicto Kawsheen Gelzer y luego guardar los restos en la nevera de un apartamento en Brooklyn (NYC). También ese mes John Paul Fernández fue identificado como la víctima cuyos restos fueron hallados en Nueva Jersey, 10 años después de ser reportado desaparecido.

En octubre Andrés Calvachi Paz (35) fue arrestado como sospechoso de la muerte de su ex novia Dayana Chisaguano Maleza (28), cuyo cuerpo fue hallado cerca de un campo de golf en Nueva Jersey.

A fines de 2025 también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En septiembre un padre, su esposa y su hijo adulto fueron acusados ​en relación con la muerte y el desmembramiento de un hombre que desapareció en Nueva Jersey y cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado. En julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011. También ese mes hallaron muerta a una mujer que se lanzó al Hudson River en Manhattan.

En marzo de 2025, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. También ese mes Junior Pérez Díaz fue arrestado y acusado de homicidio y secuestro, un día después de que su ex novia, Pamela Alcántara, residente de El Bronx, fuese hallada dentro de una maleta en las afueras de la ciudad, en Yonkers.

En febrero de 2025 NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate luego admitió haberlo matado y cortado en pedazos. En el otoño de 2024 Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En marzo de 2024 un hombre fue desmembrado en su apartamento en El Bronx (NYC) por un amigo de infancia que se había convertido en activista penal tras pasar 25 años preso. Y en abril de ese año Somorie Moses (47), traficante sexual conocido como “Sugar Bear”, fue sentenciado a 10 cadenas “perpetuas” en el Tribunal Federal de Brooklyn (NYC) tras declararse culpable de matar, desmembrar y congelar a su novia Leondra Foster, a quien alquilaba a otros hombres.

A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

También en 2024 una mujer fue encontrada muerta con la cabeza baleada dentro de un saco de dormir abandonado en Midtown East, Manhattan (NYC) y luego su roommate fue detenido como sospechoso. Y un hombre fue asesinado y mutilado en su apartamento El Bronx (NYC) y algunos de sus restos fueron hallados en un carrito de compras en Yonkers; luego su roommate fue detenido y acusado.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

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