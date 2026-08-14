Mujer y novio hallados sin vida en hogar en Nueva York: la policía cree que él hizo los disparos

Dana Foley y Dakota Suckstorff fueron hallados ayer sin vida con heridas de bala en un presunto caso de homicidio-suicidio que ha conmocionado a una comunidad de Staten Island (NYC) habitualmente tranquila.

Agentes policiales acudieron a Garth Court, cerca de Corona Av, en Richmondtown, después de que se escucharan disparos dentro de la vivienda alrededor de las 11:10 a.m. del jueves. Los detectives del NYPD creen que el hombre de 27 años le disparó a su novia de 39 y luego se quitó la vida con la misma arma.

“Vi a la policía llegar a toda prisa, y la policía nunca se apresura aquí porque es un vecindario muy tranquilo”, declaró al Daily News Dan Melkumyan, quien vive cerca del lugar de los hechos. “Es un gran impacto”, agregó. “Tengo un hijo de tres años y paseamos por aquí todos los días”.

NYPD encontró a Foley muerta con un balazo en el pecho y a su novio con un disparo en la cabeza, pero aún vivo. Se recuperó un arma de fuego cerca del cuerpo del hombre. Los servicios de emergencia trasladaron de urgencia a Suckstorff al hospital Staten Island University Hospital North, pero no pudieron salvarle la vida.

El tiroteo conmocionó a los vecinos de esta comunidad tranquila y arbolada, situada entre dos cementerios. Este suceso representa el 3er homicidio registrado en Staten Island en lo que va de año. Para esta misma fecha en 2025 sólo se habían cometido dos, según las estadísticas de NYPD.

A pesar de que Nueva York reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante, incluso entre amigos o conocidos. En particular la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El mes pasado Sarah Myers (44) y su madre Amy Steadman (64) se quitaron la vida después de matar a los cuatro niños de ella en un hogar en el norte del estado Nueva York, en medio de una pelea de custodia con su ex esposo. También en julio Mary Kate Golding fue encontrada fatalmente apuñalada en su apartamento en Queens (NYC) y su esposo Joseph Azzaretto fue hallado horas más tarde ahorcado en un parque cercano, en otro caso de homicidio suicidio.

A fines de junio Amy Steadman, abuela de 64 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Mechanicville (NY) y la policía sospecha que mató a su hija y a sus cuatro nietos niños, también hallados allí. En abril Tomeka Kamwani, enfermera y madre de cuatro hijos, murió baleada por su ex pareja, quien posteriormente se quitó la vida en un hogar en Swedesboro (NJ); además un joven de 20 años y su novia de 18 fueron hallados muertos a tiros en un apartamento en Queens (NYC) de madrugada, en otro caso de homicidio-suicidio.

En marzo un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey. En noviembre Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx (NYC).

En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En octubre de 2023 dos niños y sus padres fueron encontrados muertos dentro de una casa en Nueva Jersey en lo que las autoridades creen que fue un homicidio suicidio. En agosto de ese año un hispano mató a puñaladas a su pareja y dos bebés, y luego a sí mismo, dentro del apartamento que tenía asignado como “súper” en un edificio en el Upper West Side de Manhattan (NYC).

En el otoño de 2022 un hombre le disparó fatalmente a su madre y su esposa y luego condujo más de 12 millas hasta un campo de tiro en Newstead (NY), donde mató a su padre y luego a sí mismo. En julio de ese año una madre hispana de 36 años se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury de Connecticut.

En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

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