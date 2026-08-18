Mujer perdió la vida en trifulca en parque de Nueva York; atacante huyó

Una mujer murió tras ser apuñalada durante una disputa en un parque de Brooklyn (NYC) esta madrugada.

Alguien llamó a 911 para reportar que esta sucediendo un altercado dentro de Lincoln Terrace Park, cerca de Eastern Parkway y Rochester Av, en Crown Heights. Según la Policía de Nueva York, la víctima de 30 años fue hallada allí con múltiples heridas de arma blanca poco después de las 12:40 a.m. del martes. La trasladaron de urgencia al Brookdale University Hospital, donde se certificó su fallecimiento.

En la escena “Se podían ver pertenencias esparcidas, incluidos alimentos y artículos de pícnic, rodeadas por cinta policial”, describió amNY.com, pero no está claro si la mujer y su atacante se conocían. Una testigo, prima de la víctima, relató a NYPD que había ocurrido una discusión verbal antes del apuñalamiento, informó ABC News sin identificar a la fallecida ni a su pariente.

La policía indicó que un sospechoso huyó del lugar en dirección a Rochester Avenue tras el ataque. Fue visto por última vez sin camisa y sólo vistiendo pantalones deportivos grises. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Éste fue el 2do homicidio ocurrido en 48 horas en el barrio Crown Heights, recordó CBS News. El caso previo fue Sofronie Hartzog, madre de 33 años, quien recibió un disparo por la espalda la madrugada del domingo, dejando cinco huérfanos. Al parecer fue alcanzada por una bala perdida.

A pesar de que Nueva York reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, fiestas, eventos deportivos, el transporte público, autos privados, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

En junio un joven murió apuñalado durante una reunión grupal en Little Bay Park cerca de la autopista Cross Island Parkway. Ese fue al menos el 4to homicidio en pocos meses en un parque en Queens: el 18 de mayo Albert Itzkowitz, hombre de 75 años, fue baleado en Kissena Park a plena luz del día; el 16 de abril un quinceañero murió baleado en medio de una presunta trifulca pandillera en Roy Wilkins Park. Días antes, el 10 de abril un hombre de 49 años fue ejecutado a tiros a media tarde a las afueras del parque Archie Spigner en South Jamaica.