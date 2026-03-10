4 muertos: tragedia familiar en hogar en NJ
Cuatro personas murieron baleadas esta madrugada en un hogar en Nueva Jersey. La policía cree que una de las víctimas mató a las otras antes de dispararse
Cuatro personas murieron baleadas tras un aparente homicidio suicidio esta madrugada en un hogar en Nueva Jersey.
El suceso ocurrió en una vivienda ubicada en la avenida Fairwood en Berkeley Township, condado Ocean, alrededor de las 5 a.m. del martes. Las víctimas y sus posibles vínculos no han sido revelados, pero el vecino James Casella declaró a NJ.com que dos de las personas baleadas eran una pareja de mediana edad.
Las autoridades informaron que tres personas fallecieron por disparos dentro de la casa. El presunto pistolero fue hallado también con una herida de bala aparentemente autoinfligida y luego declarado muerto en un hospital en Toms River.
Una de las balas impactó en la casa de Casella, cerca del dormitorio que comparte con su esposa. Los investigadores marcaron el orificio de bala con cinta adhesiva y lo registraron como prueba. No estaba claro si otras residencias resultaron alcanzadas en el tiroteo.
Las autoridades afirman que no existe peligro para el público. Se han publicado pocos detalles adicionales, acotó ABC News. “Esta investigación continúa activa y en curso, y se publicará información adicional en el momento oportuno”, declaró el fiscal Bradley Billhimer.
En un caso parecido, en enero un joven de 29 años fue abatido por la policía tras enfrentarlos con un cuchillo en una casa en Nueva Jersey donde luego fueron hallados tres parientes muertos.
La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.
A fines de febrero una discusión entre dos hermanos dentro de su casa en Nueva Jersey se convirtió en una pelea física antes de que uno sacara un arma de su auto y disparara al otro, causándole la muerte. También ese mes Paul Caneiro (59) fue declarado culpable de matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey.
En enero una mujer fue acusada de matar a sus dos hijos pequeños de 5 y 7 años en un hogar en Hillsborough (NJ). En noviembre Scot Thompson fue acusado de haber baleado fatalmente a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña en un viaje de caza en Nueva York. Igualmente ese mes Marlene Rodríguez, joven de 20 años, fue acusada de intentar matar a su hermanito bebé apuñalándolo en el pecho dentro de la residencia familiar en Nueva Jersey. También Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx (NYC).
Previamente Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asesinar a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC). En octubre Anthony Iacomino (46) fue arrestado y acusado de matar a golpes a su hermano mayor en Long Island (NY).
En septiembre Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y a su hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC). En febrero de 2025 Matthew Hertgen fue acusado de homicidio, crueldad animal y otros cargos en relación con la muerte de su hermano menor y un gato en el condado Mercer de Nueva Jersey.
En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.
En enero de 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades. En 2019 una joven hispana fue sentenciada por haber apuñalado fatalmente a su gemela durante una pelea callejera, en medio de una borrachera en Camden, Nueva Jersey.
Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:
Busque ayuda
- Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.
- Envíe el mensaje de texto “WELL” a 65173.
- Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org
- Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ https://988lifeline.org/es/inicio/ https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o