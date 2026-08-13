Dos hermanos ultimados por disparos en una vivienda en Nueva York

Dos hermanos adultos fueron hallados muertos por disparos dentro de la vivienda que compartían con sus padres en Hempstead, Long Island (NY) la mañana de ayer.

Las víctimas fueron identificadas como Dave y Gary Adamson, de 52 y 49 años, indicó CBS News. El suceso ocurrió en una casa situada en 16 Angevine Av. La policía del condado Nassau informó que había acudido al lugar tras recibir una llamada alrededor de las 10:20 a.m. del miércoles. Al llegar encontraron a dos hombres sin vida en el sótano de la vivienda, con heridas de bala.

Las autoridades no han confirmado si se recuperó algún arma ni si consideran que se trató de un incidente de violencia doméstica, aunque los detectives determinaron que no existía ninguna amenaza adicional para la población. La investigación continúa en curso.

ABC News habló con la hermana de las víctimas, quien relató que sus parientes fueron encontrados muertos en una oficina dentro de la casa. Explicó que ambos hermanos, ya adultos, vivían en ese domicilio con sus padres, propietarios de un negocio de limpieza de viviendas.

Comentó que su madre la llamó diciendo que tenía problemas para entrar a la oficina y que, al lograr acceder, encontraron a ambos hermanos muertos en el suelo, lo que la llevó a trasladarse a la escena. “Son mis hermanos menores. Eran buenos conmigo y con mis padres”, dijo la mujer, sin dar su nombre. “Uno de ellos cuidaba de mis padres y el otro trabajaba. Por eso, ni siquiera entiendo lo que ha pasado hoy. No comprendo nada de esto”.

La hermana de las víctimas señaló que ambos hermanos tenían hijos y sus propias familias. Al momento no hubo más detalles disponibles. Se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con la Policía del condado Nassau llamando al 1-800-244-TIPS o al 911.

Casos parecidos

El mes pasado Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem (NYC) y nadie ha sido detenido por ese crimen. Esta semana John Núñez, adolescente de 16 años, murió tras recibir un disparo en una vivienda que estaba visitando en El Bronx (NYC).

En general en Nueva York la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, fiestas, eventos deportivos, el transporte público, autos privados, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

En junio dos hispanos fueron acusados de usar un dispositivo de rastreo GPS para acechar a un amigo antes de matarlo a tiros frente a su madre mientras le robaban sus joyas de diamantes en El Bronx (NYC). En noviembre Gabriel Hernández fue arrestado y acusado de homicidio involuntario y posesión de armas por presuntamente causar la muerte de su amigo Giovanni Rivera (31) al balearlo durante una discusión en una borrachera en Brooklyn (NYC).

También ese mes Tyson “TJ” Harps Jr., adolescente de 16 años, murió baleado cuando estaba visitando amigos en Brooklyn (NYC), 90 minutos después de enviarle un mensaje de texto a su madre. Previamente Jonathan Adams, adolescente de 18 años, recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC) y seis personas fueron detenidas para ser interrogadas.

En octubre Jeremías Anariba Morán, nativo de Honduras, fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de dispararle fatalmente a su amigo Gustavo Godínez Cárcamo (40) dentro de un auto en Long Island (NY). También ese mes Bryan Ventura Ramírez fue arrestado como sospechoso de haber baleado mortalmente al adolescente dominicano Robin Moscoso Hernández (17) dentro de una vivienda en el condado Suffolk (NY).

En agosto de 2025 Vick Ramjit, hombre de 38 años, murió baleado con su propia arma durante un forcejeo con un amigo dentro de una casa en Queens (NYC). En junio de ese año, también en ese condado un quinceañero fue acusado de matar a su amigo de 14 años jugando con pistola en un hogar. Además una niña de 14 años recibió un disparo aparentemente accidental en la cara por parte de un amigo que “jugaba” con su arma dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).

En mayo de 2025 un niño de 8 años le disparó a otro en un hogar en Jersey City (NJ). En marzo de ese año un adolescente latino fue acusado de disparar fatalmente a otro adolescente hispano con el que se había peleado en Long Island (NY). También ese mes un joven latino de 22 años murió dos semanas después de ser baleado en su apartamento en El Bronx (NYC) durante el intento de robo de un collar, informaron las autoridades.

En 2024 Michael W. Williams Jr., entonces adolescente de 17 años, fue detenido y acusado como adulto por la muerte a balazos de un joven que estaba celebrando su cumpleaños número 21 en Southport (NY). También ese año una barbacoa vecinal terminó en tragedia cuando Dyseem Jackson, joven padre de 21 años, murió baleado al supuestamente defender a una mujer en Brooklyn (NYC). Además, una fiesta para celebrar el cumpleaños número 18 de un residente de Long Island (NY) terminó en una balacera que dejó a seis personas hospitalizadas.