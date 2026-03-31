Mataron a hispano afuera de su casa a plena luz del día en Nueva York

Edwin Guevarez, hombre de 40 años, murió baleado a la vuelta de la esquina de su casa en Brooklyn (NYC) la mañana de ayer.

Guevarez recibió disparos en la parte superior del cuerpo y en la pierna derecha en Wortman Ave., cerca de Ashford St., en East New York, alrededor de las 9:10 a.m. del lunes, según la Policía de Nueva York.

Fue trasladado de urgencia por paramédicos al Brookdale University Hospital, pero no pudieron salvarle la vida. El pistolero huyó del lugar y aún no ha sido capturado. Los agentes recuperaron un casquillo de bala de la acera, en medio de un charco de la sangre de la víctima, lo que sugiere que le dispararon a quemarropa, comentó Daily News.

Guevarez había sido arrestado más de 20 veces a lo largo de al menos una década, indicaron las autoridades. Su detención más reciente tuvo lugar en septiembre por posesión de drogas con intención de venta. Tenía prevista una nueva comparecencia ante el Tribunal Penal de Brooklyn en mayo en relación con este último caso.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La semana pasada un niño de 9 años y dos quinceañeros resultaron heridos de bala en incidentes separados ayer a plena luz del día en calles de Brooklyn y El Bronx (NYC). Previamente dos mujeres adolescentes resultaron lesionadas en una balacera a las afueras de un restaurante McDonald’s en Brooklyn (NYC). Ese fue al menos el 3er tiroteo público en la ciudad en menos de 24 horas; los dos previos dejaron hombres muertos en Brooklyn y Queens.

Además un adolescente de 16 años fue acusado de matar “accidentalmente” a un atleta escolar de fútbol americano al jugar con una pistola en un apartamento en Brooklyn. El sospechoso es hijo de una agente de la policía de Nueva York (NYPD).

También este mes Jairo Javier Vinces Cobena (36) recibió un disparo mortal en la cabeza a sólo tres cuadras de su apartamento en Queens (NYC); una mujer fue baleada, aparentemente de manera accidental, a plena luz del día frente a The Fulton Street Mall, concurrido centro comercial en Brooklyn (NYC); y un adolescente de 19 años murió baleado a media tarde cerca de un centro de cuidado infantil en El Bronx (NYC).

Además NYPD busca a Paublo Torres, joven de 21 años identificado como el sospechoso prófugo tras la balacera que cobró la vida del hondureño Denis Núñez (34) en un bar deportivo en Queens (NYC) en febrero.

