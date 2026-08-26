FBI ofrece $150,000 de recompensa tras mega estafa a miles de víctimas en NJ y otras regiones

Rey E. Grabato II está siendo buscado por cargos federales de fraude de valores, fraude electrónico, conspiración y delitos fiscales, según una orden de captura del FBI.

Grabato fue recientemente añadido a la lista de estafadores más buscados por el FBI, destacó CBS News. Varias personas llevaron a cabo un esquema de inversión entre febrero de 2018 y enero de 2022 a través de la empresa National Realty Investment Advisors LLC (NRIA). Grabato -quien se desempeñaba como presidente y propietario mayoritario de NRIA- y otros individuos presuntamente falsearon el valor del fondo de inversión de la compañía para adquirir participaciones en empresas que invertían en activos inmobiliarios, indicó el FBI.

La supuesta trama defraudó a unos 2,000 inversores, incluidos cientos en Nueva Jersey, por un monto superior a los $650 millones de dólares, señaló este mes Daily Voice.

Asimismo, Grabato ha sido acusado de participar en una trama distinta, entre noviembre de 2007 y agosto de 2022, para obstaculizar la labor del Servicio de Impuestos Internos (IRS) mientras la agencia intentaba cobrar aproximadamente $26 millones de dólares en deudas fiscales pendientes con el gobierno federal, señaló el FBI.

El 12 de octubre de 2022 se emitió una orden federal de arresto contra Grabato en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey, tras ser acusado en ausencia de fraude de valores, fraude electrónico, y conspiración para defraudar a Estados Unidos en materia fiscal, entre otros cargos.

El FBI indicó que Grabato tiene vínculos con Filipinas y podría estar residiendo allí. La agencia ofrece una recompensa de hasta $150,000 dólares por información que conduzca a su arresto y condena. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede enviar pistas en línea, llamar al 1-800-CALL-FBI o comunicarse con la oficina del FBI en Newark al 973-792-3000.

También puede comunicarse con su oficina local del FBI con la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Otras grandes estafas en la región

A fines de julio Rusnelly Clase, empleada del Departamento de Educación (DOE) de la Ciudad de Nueva York, y su esposo Justin Echevarría fueron sentenciados tras declararse culpables de robar más de $170,000 dólares a esa agencia en El Bronx.

También en julio Daphna Zekaria, abogada residente de Syosset (NY), fue condenada a 6 meses de cárcel y y 5 años de libertad condicional tras declararse culpable de hurto mayor y cargos conexos, por sustraer cerca de $400,000 dólares de las cuentas de depósito en garantía (escrow) de sus clientes para cubrir gastos personales y comerciales. Una de sus víctimas fue un ganador de un premio de lotería.

En junio el abogado José Polanco fue acusado formalmente en NY de haber sustraído más de $1 millón de dólares a dos prestatarios durante procesos de refinanciación hipotecaria y al Dime Community Bank mediante la emisión de cheques sin fondos.

En abril Catalina Corona, mujer de 62 años, se declaró culpable de haber robado $10 millones de dólares a sus empleadores -un matrimonio de edad avanzada en Long Island (NY)-, anunció Joseph Nocella Jr., Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York. Igualmente ese mes Donna Eckert, mujer de 66 años, llegó extraditada a Nueva York desde California para enfrentar cargos de hurto mayor por presuntamente haber robado $3.5 millones de dólares al Distrito Escolar Hempstead Union Free en Long Island.

Además Murielle Misczak, ciudadana suiza y directora de la guardería privada Kinderhaus Brooklyn (NYC), fue acusada de malversar $2.75 millones de dólares de los fondos recaudados por concepto de matrículas; y la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island acusó a Sharon Blinn, mujer de 65 años, de haber desviado más de $1 millón de dólares de la empresa donde trabajaba.

En marzo la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island acusó a Sharon Blinn, mujer de 65 años, de haber desviado más de $1 millón de dólares de la empresa donde trabajaba. En diciembre cinco funcionarios de varias compañías de carga en el Aeropuerto JFK -el principal de Nueva York- fueron acusados ​​de sobornar a un alto empleado de Delta Airlines con más de $250,000 dólares en efectivo durante cinco años, además de viajes a Las Vegas y Atlantic City, para mantener sus lucrativos contratos, informó la Fiscalía General del estado Nueva York.

En agosto de 2025 Marc Lindor fue acusado de depositar un cheque alterado por valor de $1,7 millones de dólares en un banco en Long Island (NY) y luego retirar grandes cantidades de efectivo antes de ser detenido. También ese mes Michael Lucchesi (67), destacado médico del SUNY Downstate Medical Center en Brooklyn, fue sentenciado por malversar más de $1,4 millones de dólares para financiar una lujosa guardería canina y otros gastos personales.

En marzo de 2025 Damaris Beltré, preparadora de impuestos en Long Island (NY), fue acusada de estafar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por $12 millones de dólares, dinero que utilizó para comprar joyas, un auto Honda y una casa en República Dominicana, según la fiscalía. En 2024 Rafael Álvarez, preparador de impuestos en El Bronx (NYC) conocido como “el Mago”, fue acusado por el IRS de una estafa fiscal de $100 millones de dólares. Su plan fue calificado uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometidos por un sólo preparador en EE.UU. El director del FBI en Nueva York, James Smith, lo calificó como “un desaire deliberado contra la integridad del sistema tributario de nuestro país”.

En abril de 2024 un investigador de fraude del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) de la ciudad de Nueva York fue acusado como sospechoso de robar información de identidad durante la pandemia de COVID y luego venderla a un estafador en Nueva Jersey, alegaron las autoridades federales. También ese año un empleado MTA y un funcionario judicial se declararon culpables de robar $777,000 dólares en préstamos COVID en el punto álgido de la pandemia del coronavirus y fueron sentenciados.

En marzo de 2024 una mujer se declaró culpable de un plan de fraude de unos $3.5 millones de dólares durante seis años, cuando era Directora de Finanzas y Administración en la Universidad de Nueva York (NYU).

En otro caso de estafa con fondos públicos en Nueva York, en marzo de 2024 una hispana que trabajaba en la Administración de Servicios para Niños (ACS) fue acusada de haber robado miles de dólares que estaban destinados a menores desfavorecidos, falsificando sus firmas para alimentar su lujoso estilo de vida, denunciaron los fiscales de Manhattan.

También unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia en 2024.

Más temprano ese año 55 empleados de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) y 15 jubilados fuesen detenidos el 6 de febrero. La lista incluyó a varios hispanos identificados como “súper” de edificios en varios condados. Fue el mayor número de cargos federales de soborno presentados en un sólo día en la historia del Departamento de Justicia (DOJ).

Igualmente en 2024 un abogado de Nueva York que había representado a celebridades fue acusado de robar casi $3,8 millones de dólares a varios clientes de bienes raíces en Brooklyn (NYC), muchos de ellos ancianos. Luego fue hallado muerto.