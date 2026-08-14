Mató al amigo de su ex novia durante borrachera: acusación en Nueva York tras 25 arrestos previos

Jonathan Griffin fue acusado como sospechoso de haber apuñalado mortalmente a Kycell Terry, un amigo de su ex novia, durante una noche de consumo de alcohol en la casa de ella en Staten Island (NYC).

Más de un mes después del crimen, el sospechoso de 40 años fue detenido el lunes a las 4:40 p.m. mientras comía una porción de pizza en Bay St y ya tenía 25 arrestos en su historial, detalló PIX11 News. Se trata del 2do homicidio registrado en Staten Island este año, destacó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que sigue celebrando una tendencia a la baja en el crimen en toda la ciudad.

Griffin fue acusado de matar a Terry, joven de 25 años, en la vivienda de su ex novia situada en Ann St en el barrio Port Richmond, alrededor de las 3 a.m. del 2 de julio, según indicaron fiscales. Fue imputado por homicidio, manipulación de pruebas físicas, posesión ilegal de armas, acoso y desacato judicial, entre otros delitos. Se declaró “no culpable” y quedó detenido sin derecho a fianza.

Presuntamente Griffin apuñaló a Terry varias veces en el abdomen con un objeto punzante y luego intentó ocultar el arma, de acuerdo con la denuncia penal. La víctima falleció en el lugar de los hechos. No está claro el motivo del crimen.

Las fuentes señalaron que Griffin, su ex novia y Terry estaban bebiendo en la casa de ella, pero que la mujer de 28 años ya estaba durmiendo en el momento del ataque. Se despertó alrededor de las 7 a.m., encontró a Terry inconsciente y con heridas de arma blanca, y corrió al apartamento de un vecino en busca de ayuda.

Griffin se encontraba presuntamente en la vivienda de Ann St violando una orden de protección, según las fuentes. El sospechoso contaba con 25 arrestos previos que se remontan al año 2002, indicó la policía. Presuntamente, el acusado se vio involucrado en una pelea con un empleado del establecimiento “Castle Deli and Grocery” en Castleton Av la noche del 20 de junio. Por eso incidente fue acusado de daños a la propiedad, puesta en peligro temeraria y alteración del orden público.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Crímenes contra amigos

A pesar de que Nueva York reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante, incluso entre amigos o conocidos.

El lunes John Núñez, adolescente de 16 años, murió tras recibir un disparo en una vivienda que estaba visitando en El Bronx (NYC). En julio Lexus Bullock, joven de 27 años, fue acusada como sospechosa de haber matado a puñaladas a su amiga Thalia Woods (31) mientras estaban departiendo socialmente afuera del edificio donde ambas vivían en El Bronx (NYC).

En junio dos hispanos fueron acusados de usar un dispositivo de rastreo GPS para acechar a un amigo antes de matarlo a tiros frente a su madre mientras le robaban sus joyas de diamantes en El Bronx (NYC). También ese mes Liyong Ye fue condenado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua tras declararse culpable de matar a su roommate -una madre- y herir con un martillo a los niños de la víctima en Brooklyn (NYC).

Igualmente en junio Kristin Sculley, joven de 22 años, fue acusada de homicidio por apuñalar a su amigo Robert Carragher III (28) mientras dormía en su domicilio en el condado Nassau de Long Island (NY). En marzo Oumou Bah fue arrestada y acusada de apuñalar a dos mujeres mayores con las que convivía en un apartamento en Brooklyn (NYC), matando a una e hiriendo gravemente a la otra. También ese mes Jeremy Allen fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tras ser declarado culpable de torturar y asesinar a su amigo de infancia Christopher Hahn (43), en Long Island (NY).

En noviembre Gabriel Hernández fue arrestado y acusado de homicidio involuntario y posesión de armas por presuntamente causar la muerte de su amigo Giovanni Rivera (31) al balearlo durante una discusión en una borrachera en Brooklyn (NYC).

También ese mes Tyson “TJ” Harps Jr., adolescente de 16 años, murió baleado cuando estaba visitando amigos en Brooklyn (NYC), 90 minutos después de enviarle un mensaje de texto a su madre. Previamente Jonathan Adams, adolescente de 18 años, recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC) y seis personas fueron detenidas para ser interrogadas.

En octubre Jeremías Anariba Morán, nativo de Honduras, fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de dispararle fatalmente a su amigo Gustavo Godínez Cárcamo (40) dentro de un auto en Long Island (NY). También ese mes Bryan Ventura Ramírez fue arrestado como sospechoso de haber baleado mortalmente al adolescente dominicano Robin Moscoso Hernández (17) dentro de una vivienda en el condado Suffolk (NY).

En agosto de 2025 Vick Ramjit, hombre de 38 años, murió tras ser baleado con su propia arma durante un forcejeo con un amigo dentro de una casa en Queens (NYC). En junio de ese año, también en ese condado un quinceañero fue acusado de matar a su amigo de 14 años jugando con pistola en un hogar. Además una niña de 14 años recibió un disparo aparentemente accidental en la cara por parte de un amigo que “jugaba” con su arma dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).

En mayo de 2025 un niño de 8 años le disparó a otro en un hogar en Jersey City (NJ). En marzo de ese año un adolescente latino fue acusado de disparar fatalmente a otro adolescente hispano con el que se había peleado en Long Island (NY). También ese mes un joven latino de 22 años murió dos semanas después de ser baleado en su apartamento en El Bronx (NYC) durante el intento de robo de un collar, informaron las autoridades.

En 2025 Claudia Banton fue declarada culpable de haber ejecutado a su amiga de toda la vida frente a un grupo de personas en una calle en Brooklyn (NYC) y luego huir a Florida. A fines de 2021 Karen Abigaíl Delacruz Reyes fue acusada por la muerte de su pareja, la salvadoreña Marta Esmeralda Carbajal (20), apuñalada en el hogar que compartían en Long Island (NY), en medio de una pelea por celos.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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