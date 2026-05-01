Hombre perdió una mano por dinamita lanzada por su novia: sentencia en Nueva York

Keyonna Waddell fue declarada culpable de agresión y posesión ilícita de armas tras arrojar un cartucho de dinamita a la habitación donde dormía su novio, causándole la pérdida de una mano en la explosión en Deer Park, Long Island (NY).

«La violencia doméstica puede escalar hasta alcanzar niveles mortales, y este caso constituye un sombrío recordatorio de esa realidad», declaró el fiscal de distrito Raymond Tierney en un comunicado. «Gracias a la excepcional labor de nuestros fiscales y del Departamento de Policía del condado Suffolk, una persona peligrosa ha rendido cuentas ante la justicia y se enfrentará a una larga pena de prisión por este acto atroz».

Los hechos se remontan al 22 de marzo de 2024, cuando la víctima y Waddell mantuvieron una discusión en el interior del apartamento de la víctima. Tras la pelea, la víctima salió del lugar e instruyó a su novia para que se marchara. Cuando el hombre regresó a casa Waddell ya no se encontraba allí, por lo que se fue a dormir tranquilo, según el informe policial.

Mientras la víctima dormía, se despertó al oír un silbido y vio una llama en el suelo de su dormitorio. Se levantó rápidamente y observó que alguien había arrojado a su habitación un objeto con la apariencia de un cartucho de dinamita. El hombre intentó apagar el dispositivo explosivo, pero no lo logró. Entonces lo recogió e intentó arrojarlo hacia el exterior, pero detonó en su mano, según consta en los documentos judiciales.

La víctima fue trasladada a un hospital local, donde se le amputaron los restos de la mano y parte del brazo que le quedaron tras la explosión, de acuerdo con las autoridades. Waddell fue arrestada un día después del incidente.

La investigación reveló que Waddell había amenazado a su novio con dinamita en varias ocasiones durante los meses previos al incidente. Ahora la mujer de 35 años deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 27 de mayo para la lectura de su sentencia, y se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión.

En un caso similar, la madrugada de ayer un hombre ebrio irrumpió en la vivienda de su esposa -de quien se encontraba separado- y provocó una masiva explosión de gas que dejó heridos a varios oficiales de la Policía de Nueva York (NYPD) y personas sin hogar en Queens.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El mes pasado Tomeka Kamwani, enfermera y madre de cuatro hijos, murió baleada por su ex pareja, quien posteriormente se quitó la vida en un hogar en Nueva Jersey. Además una adolescente dominicana de 18 años fue baleada por su novio y luego él también se quitó la vida en su apartamento en Queens (NYC). También Brendan Trivisonno (38), sospechoso de matar a su novia brasileña, murió a consecuencia de una herida de bala autoinfligida en su hogar, poniendo fin a un enfrentamiento de varias horas en Lyndhurst (Nueva Jersey).

También en abril Jabari Bush fue acusado de balear fatalmente al bombero Terrence Cramer, actual pareja de su ex novia, dentro del hogar que la pareja compartía en Connecticut. En marzo Eliud García fue acusado de invadir el hogar de la hija de su ex novia Basilisa Negrón en Harlem (NYC) y balearla fatalmente.

Además ese mes, en un dramático giro policial tras cinco años de investigaciones, Shaquille Coke (31) fue acusado de haber confabulado para desfigurar a su ex novia Nafiah Ikram, lanzándole ácido sulfúrico en el rostro en Long Island (NY). Previamente Justin González, joven buscado por las autoridades como sospechoso de secuestrar a su novia a punta de pistola en Jersey City (NJ), fue atrapado tras protagonizar una frenética persecución a través de Brooklyn junto a agentes del NYPD.

Previamente un hombre de 75 años fue acusado por la muerte de su joven esposa, desaparecida en julio de 2025 y cuyos restos fueron hallados en dos zonas en Queens (NYC). Además un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey.

Igualmente ese mes Odeylin González, mujer con antecedentes de drogadicción, fue arrestada como sospechosa de la muerte de su novio latino dentro del edificio de viviendas de apoyo en Queens (NYC) donde él vivía. En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. Además Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. Igualmente ese mes el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio.

En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey. En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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