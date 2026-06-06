Hombre mató a su esposa y 2 niños en Nueva York: acusación

Saleh Q. Mohamed, joven de 29 años, fue acusado de presuntamente haber matado al dueño de una tienda y al regresar a su casa hizo lo mismo con su esposa y dos hijos pequeños en Cheektowaga, suburbio de Buffalo (NY).

Según los fiscales, Mohamed presuntamente inició su ola de crímenes disparando en el pecho a Shukri Muthana, de 43 años y propietario de una tienda de comestibles, alrededor de las 2:30 p.m. del lunes, reportó ABC News. La naturaleza de la relación entre ambos hombres no estuvo clara de inmediato.

Mientras la policía investigaba ese incidente, una hora más tarde se recibieron llamadas alertando sobre un tiroteo en la residencia de Mohamed en Cheektowaga; allí, un vecino informó haber escuchado disparos y gritos, informó NBC News. Al llegar al lugar los agentes encontraron los cuerpos de la esposa del acusado, Aaisha Abdulla (26) y de sus hijos de 4 y 3 años. Los tres habían recibido disparos, destacó New York Post.

Una vecina que vive a dos casas de distancia relató que escuchó lo que parecían “seis o siete detonaciones, como el sonido de una pistola de clavos al disparar”. “Y luego hubo silencio, y después se desató el infierno con gritos; gente gritando de verdad”, declaró la mujer, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato. Agregó que había visto a la policía reducir a Mohamed en el exterior y observó cómo detenían a otras dos personas. La familia llevaba viviendo en esa casa unos dos años, añadió.

“Es un momento increíblemente triste para la comunidad de aquí”, declaró el Dr. Khalid Qazi, presidente del Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes (Muslim Public Affairs Council, MPAC). “Todo el mundo intenta asimilar esta situación increíblemente triste. Nadie parece entender por qué ocurrió, cuáles son los motivos detrás de ello ni cómo se puede prevenir en el futuro”.

Mohamed fue acusado de los cuatro homicidios y quedó detenido sin derecho a fianza. De ser condenado se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, según un comunicado de la fiscalía del condado Erie, señalando además que “podrían presentarse cargos adicionales”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, el mes pasado Rony Yahir Alvarenga Rivera, joven salvadoreño de 22 años, se entregó a la policía tras presuntamente haber apuñalado mortalmente a dos mujeres en un lapso de pocas horas en Long Island (NY).

Violencia doméstica en el área triestatal

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El mes pasado Paul Caneiro (59) fue sentenciado a cadena perpetua por matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey. Además Maykoll Lanuza Morales fue identificado como el sospechoso del homicidio de la nueva pareja de su ex novia en un apartamento en Queens (NYC).

En abril un hombre ebrio irrumpió en la vivienda de su esposa -de quien se encontraba separado- y provocó una masiva explosión de gas que dejó heridos a varios oficiales de la Policía de Nueva York (NYPD) y personas sin hogar en Queens. Además Keyonna Waddell fue declarada culpable de arrojar un cartucho de dinamita a la habitación donde dormía su novio, causándole la pérdida de una mano en la explosión en Long Island (NY).

También ese mes Tomeka Kamwani, enfermera y madre de cuatro hijos, murió baleada por su ex pareja, quien posteriormente se quitó la vida en un hogar en Nueva Jersey. Además una adolescente dominicana de 18 años fue baleada por su novio y luego él también se quitó la vida en su apartamento en Queens (NYC). Además Brendan Trivisonno (38), sospechoso de matar a su novia brasileña, murió a consecuencia de una herida de bala autoinfligida en su hogar, poniendo fin a un enfrentamiento de varias horas en Lyndhurst (Nueva Jersey).

Igualmente en abril Jabari Bush fue acusado de balear fatalmente al bombero Terrence Cramer, actual pareja de su ex novia, dentro del hogar que la pareja compartía en Connecticut. En marzo Eliud García fue acusado de invadir el hogar de la hija de su ex novia Basilisa Negrón en Harlem (NYC) y balearla fatalmente.

Además ese mes, en un dramático giro policial tras cinco años de investigaciones, Shaquille Coke (31) fue acusado de haber confabulado para desfigurar a su ex novia Nafiah Ikram, lanzándole ácido sulfúrico en el rostro en Long Island (NY). Previamente Justin González, joven buscado por las autoridades como sospechoso de secuestrar a su novia a punta de pistola en Jersey City (NJ), fue atrapado tras protagonizar una frenética persecución a través de Brooklyn junto a agentes del NYPD.

También un hombre de 75 años fue acusado por la muerte de su joven esposa, desaparecida en julio de 2025 y cuyos restos fueron hallados en dos zonas en Queens (NYC). Además un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey.

Igualmente ese mes Odeylin González, mujer con antecedentes de drogadicción, fue arrestada como sospechosa de la muerte de su novio latino dentro del edificio de viviendas de apoyo en Queens (NYC) donde él vivía. En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. Además Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. Igualmente ese mes el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio.

En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey. En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

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